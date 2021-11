Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a déclaré que le résultat d’une enquête mondiale auprès des fans prouve que le sport évolue dans la bonne direction.

L’enquête mondiale F1 a recueilli plus de 167 000 réponses de fans de 187 pays et a révélé que l’audience globale du sport se penche désormais vers un groupe d’âge plus jeune – avec un âge moyen de 32 ans, contre 36 par rapport aux résultats de 2017.

En plus de cela, le nombre de fans féminines interrogées a doublé, tandis qu’un grand nombre de nouveaux fans de Formule 1 ont participé – ayant répondu qu’ils suivaient le sport depuis moins de cinq ans.

Domenicali a qualifié les résultats de l’enquête de « la poussée la plus encourageante et la plus importante que nous devons garder dans notre vague pour l’avenir ».

« Je pense que la diversité et le rajeunissement du public nous permettront de nous enrichir, de pouvoir capter l’attention d’un plus grand nombre de personnes. C’est vraiment quelque chose que nous avons vu [happen with] l’effet d’avoir le bon langage, le bon récit et les bons outils qui sont plus proches de la façon dont la jeune génération travaille et se comporte.

« C’est vraiment quelque chose que nous allons pousser encore plus fort à cet égard. »

Liberty Media a fait de gros efforts pour améliorer et étendre sa production numérique depuis qu’elle a acquis la Formule 1 il y a quatre ans, et une partie de l’expansion de la base de fans – en particulier en Amérique – a été attribuée au succès des docuseries Netflix, Drive to Survivre.

Une foule exceptionnelle se dirigea vers COTA pour le Grand Prix des États-Unis, et le PDG de F1 estime que les connaissances supplémentaires que les fans ont acquises en voyant les coulisses du sport ont réussi à ajouter au plaisir des fans – soutenu par le En fait, les billets en prévente pour le Grand Prix de Miami se sont vendus en 40 minutes, telle a été la récente augmentation de la popularité aux États-Unis.

« Bien sûr, Drive to Survive a eu un grand impact, principalement sur ceux qui n’étaient pas vraiment des fans passionnés de Formule 1 », a déclaré Domenicali à Austin, cité par Autosport.

«Ils ont vu différents récits concernant ce sport. Il est certain que cela a eu un impact positif.

« Cela nous pousse aussi à penser à ce que nous prévoyons déjà, à avoir des événements incroyables quand les gens viennent ici [to races].

« Bien sûr, c’est une question de prix, mais c’est une question de ce que nous allons offrir dans les prix que nous allons donner aux personnes qui viennent ici.

« Nous avons de grands projets pour l’avenir. Espérons que COVID sera bientôt derrière nous afin que nous puissions vraiment vivre l’excitation physiquement en direct sur la piste.

« C’est quelque chose que nous allons prendre en considération. Mais il est bon de voir que les vibrations et le sentiment que nous éprouvons sont confirmés par cette recherche.