Une enquête confirme la corruption et la correction des combats dans la boxe amateur de l’AIBA

Un article du journal britannique The Guardian a révélé, mercredi, le détail de tout le travail d’enquête effectué au cours des cinq dernières années, qui pointe au moins 10 cas de corruption dans la boxe aux JO de Rio 2016.

«Une enquête majeure sur la boxe aux Jeux olympiques de 2016 a identifié sept à dix combats présumés dans lesquels un arrangement de combat était susceptible d’avoir eu lieu. Un de ces combats est connu pour impliquer le boxeur irlandais Michael Conlan, qui a perdu contre le Russe Vladimir Nikitin dans une décision partagée très controversée lors des quarts de finale des poids coq à Rio de Janeiro.

Plus de détails sont attendus lorsque le professeur Richard McLaren, qui a dirigé l’enquête de 2016 sur les allégations de dopage parrainées par l’État de la Fédération de Russie, tiendra une conférence de presse à Lausanne pour révéler les détails de la première phase de son enquête sur la boxe amateur.

McLaren et son équipe d’enquêteurs chez Harod Associates ont passé les trois derniers mois à examiner des poursuites suspectes à la suite d’une demande du régulateur de la boxe amateur Aiba d’enquêter sur la corruption. Des rumeurs d’actes répréhensibles présumés ont entouré le tournoi de boxe de Rio 2016 avant qu’un coup de poing ne soit lancé, et le Guardian a déclaré qu’il n’y avait “aucun doute” que certains combats à Rio seraient “corrompus”.

Horrifiés, de hauts responsables sportifs ont également déclaré à ce journal à l’époque qu’un gang de responsables avait pu utiliser leur pouvoir pour manipuler le système de jugement et s’assurer que certains boxeurs l’avaient emporté. Lorsque le tournoi a commencé, il y avait une fureur généralisée après une série de décisions très discutables, et Conlan a même accusé Aiba de corruption « descendante » après sa défaite. “Ce sont des tricheurs”, a-t-il déclaré depuis le ring. «Ils sont connus pour être des tricheurs. La boxe amateur craint de bas en haut. Il s’agit de savoir qui paie le plus d’argent.

En 2017, Aiba a définitivement retiré tous ses juges « cinq étoiles » de la compétition internationale et admis qu’« une concentration du pouvoir de décision » et « un axe d’influence indésirable » ont affecté son jugement lors des JO de Rio. « Interférence active » dans les résultats, mais a reconnu qu’il y avait un « impact négatif sur les meilleures pratiques concurrentielles ».

Aiba a depuis été suspendu par le Comité international olympique et on craint de plus en plus dans les milieux de la boxe que le sport puisse être exclu des JO de 2024. Cependant, l’instance dirigeante de la boxe amateur insiste sur le fait qu’elle a changé sous la présidence d’Umar Kremlev. qui a remplacé Gafur Rakhimov, dont le court terme a pris fin car il figurait sur la liste des sanctions du département du Trésor américain en tant que “l’un des principaux criminels d’Ouzbékistan”, qu’il a remis en question.

Dans le cadre de ses réformes, Aiba a demandé à McLaren de reconsidérer les Jeux olympiques de 2016 dans le cadre d’une enquête en trois parties sur le sport, qui, selon l’instance dirigeante, l’aidera à revenir dans le giron du CIO. Mais la semaine dernière, le CIO a averti qu’il était toujours préoccupé par l’évaluation du sport aux Championnats du monde juniors d’Asie d’Aiba plus tôt cette année. La commission exécutive du CIO a également réaffirmé ses “plus profondes inquiétudes” envers le gouvernement Aiba et a réitéré sa position antérieure selon laquelle la place de la boxe à Paris 2024 était mise en doute.