Une enquête de Citi montre que la génération Y retourne au travail – WWD

Alors que le monde s’ouvre à nouveau, les consommateurs de la génération Y se préparent à dépenser plus d’argent à l’extérieur de la maison, selon un récent sondage de Citi.

La banque a interrogé les clients avant de lancer sa plus récente carte de paiement personnalisée, indiquant que les habitudes d’achat des personnes interrogées varient considérablement et ont radicalement changé au cours des derniers mois. Et bien que les produits de beauté ne soient pas en tête de liste des dépenses, leurs activités sont de bon augure pour la catégorie – avec la socialisation, les voyages et les divertissements en tête de liste. « 82% des personnes interrogées ont déclaré que ce qu’elles dépensaient varie d’un mois à l’autre en fonction de leurs divers intérêts, donc au niveau individuel, les gens veulent vivre comme ils l’entendent », a déclaré Pam Habner, responsable des cartes de marque américaines et prêt chez Citi.

Bien que les consommateurs dépensent toujours pour les loisirs et les habitudes de l’ère de la quarantaine, ils se réorientent vers des catégories de plein air centrées sur la connexion humaine. « Soixante-douze pour cent ont essayé un nouveau passe-temps l’année dernière, et ceux-ci ne vont pas disparaître », a déclaré Habner. «Certains de ceux qui suscitent le plus de buzz sont les services de streaming, car les gens se sont habitués à diffuser toutes leurs émissions en streaming. Les clubs de fitness sont également populaires, car les consommateurs peuvent y revenir », a-t-elle déclaré.

Plus la catégorie est tournée vers l’extérieur, mieux elle devrait s’en sortir, a déclaré Habner. « Pour les Millennials, la seule constante est le changement. Les modèles de dépenses étaient à l’envers l’année dernière, et certaines catégories traditionnelles étaient en baisse pendant la pandémie, comme les voyages et les repas. Alors que le monde s’ouvre à nouveau, nous les voyons revenir », a-t-elle déclaré.

Ici, les cinq principales catégories que les Millennials prévoient de dépenser.

Happy hours/socialiser avec leurs collègues autour de la nourriture : 44 % Assister à des spectacles après le travail : 36 % Voyager pour le travail : 28 % Faire des courses pendant la journée de travail : 23 % Cours de fitness en groupe pendant la journée de travail : 19 %

POUR EN SAVOIR PLUS SUR WWD.COM, VOIR :

Marcy Venture Partners, cofondé par Jay-Z, investit dans une entreprise de fitness

Le rapport Klarna révèle comment les consommateurs prévoient de faire leurs achats après la pandémie

Monica Arnaudo d’Ulta Beauty sur les tendances du shopping post-pandémique