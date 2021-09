Une enquête de la CCI déclare Google coupable de pratiques anticoncurrentielles sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles, selon un rapport

Le géant américain de la technologie a fait l’objet d’enquêtes antitrust similaires aux États-Unis, dans l’Union européenne, au Japon et en Allemagne. (PA)

Le bras d’enquête de la Commission de la concurrence de l’Inde (CCI) a accusé Google de commerce anticoncurrentiel et restrictif dans le système d’exploitation des smartphones et les marchés connexes, dans ce qui pourrait être une évaluation préjudiciable contre le géant américain de la technologie, à la suite d’une enquête de deux ans.

Le panel CCI a jugé Google India coupable d’avoir étouffé l’innovation et la concurrence pour maintenir sa position dominante sur le marché de la recherche, du navigateur (Chrome), de la musique (YouTube), de la bibliothèque d’applications (Play Store) et de plusieurs autres services clés, The Times of India signalé.

L’enquête a également révélé que Google imposait des contrats unilatéraux aux fabricants d’appareils et d’applications pour garantir la primauté de ses propres produits et applications dans l’utilisation par les consommateurs. Les contrats garantissaient également que les produits Google étaient préinstallés en tant qu’options par défaut, réglés pour des performances optimales.

Le panel CCI a interrogé Google, dont le système d’exploitation Android détient près de 98% des parts du marché des smartphones, et plusieurs sociétés telles que Microsoft, Apple, Paytm, Amazon, PhonePe, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Karbonn et Mozilla.

Le panel de l’enquête a remis le rapport de 750 pages à la CCI, qui a ordonné l’enquête contre Google en avril 2019. S’il est reconnu coupable, le géant des moteurs de recherche pourrait encourir de lourdes sanctions ou être condamné à cesser les pratiques qui faussent la concurrence et sont anti-consommateurs. .

Le géant américain de la technologie a fait l’objet d’enquêtes antitrust similaires aux États-Unis, dans l’Union européenne, au Japon et en Allemagne.

En Inde, le panel d’enquête a examiné divers problèmes à la suite de plaintes déposées contre Google India alléguant d’entraver le développement et l’accès au marché de services ou d’applications concurrents en poussant les fabricants de smartphones à préinstaller les services et/ou applications propriétaires de l’entreprise via certaines offres exclusives.

L’enquête CCI a révélé que la catégorie des moteurs de recherche, l’activité principale de Google, avait empêché la concurrence sur Android, le widget de recherche étant placé par défaut sur les écrans d’accueil des appareils et le navigateur Chrome dans le dossier des applications Google.

Avec la position dominante de Google sur le marché indien via le système d’exploitation Android, cela a permis à l’entreprise de consolider davantage le marché de la recherche, selon le rapport.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.