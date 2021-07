Une enquête de l’AAPS indique que la majorité des médecins refusent le COVID Jab, citant une «réaction indésirable significative» ⋆ 10z viral

par Matt Agorist, The Free Thought Project :

L’Association of American Physicians and Surgeons – AAPS – est une association professionnelle non partisane de médecins dans tous les types de pratiques et de spécialités à travers le pays et existe depuis 1943. Ils sont cependant rarement cités par l’établissement, car leur mission est pour préserver la liberté médicale, pas pour l’enlever.

Contrairement à des organisations comme l’American Academy of Pediatrics, qui est financée par Pfizer, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline et d’autres sociétés pharmaceutiques particulièrement corrompues, l’AAPS est entièrement financée par les cotisations et les contributions des membres. Ainsi, selon l’AAPS, ils « répondent et défendent nos médecins membres et non les grandes entreprises donatrices ou les sources de financement gouvernementales ».

Le mois dernier, l’AAPS a mené une enquête auprès des médecins qui a donné des résultats plutôt controversés. Selon l’enquête sur Internet, près de 60% des médecins ont déclaré qu’ils n’étaient pas “complètement vaccinés” contre le COVID.

L’AAPS souligne que cela contraste avec l’affirmation de l’American Medical Association selon laquelle 96 pour cent des médecins praticiens sont complètement vaccinés. L’échantillon de l’enquête pour l’AAPS était de 700 médecins alors que l’échantillon de l’AMA n’était que de 300.

L’AAPS s’assure de noter qu’aucune des deux enquêtes « représente un échantillon aléatoire de tous les médecins américains, mais l’enquête de l’AAPS montre que le soutien des médecins à la campagne d’injection de masse est loin d’être unanime ».

“Il est faux d’appeler une personne qui refuse une injection un” anti-vaccination “”, a déclaré la directrice exécutive de l’AAPS, Jane Orient, MD. traitements qu’ils jugent inutiles, plus susceptibles de nuire que de profiter à un patient individuel, ou insuffisamment testés.

Lorsqu’ils ont donné les raisons du refus du vaccin, 54% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient au courant que des patients souffraient d’une “réaction indésirable importante”. Parmi les médecins non vaccinés, 80 % ont dit « Je pense que le risque de vaccins dépasse le risque de maladie » et 30 % ont dit « J’ai déjà eu le COVID ».

Selon l’enquête, d’autres raisons du refus de l’injection comprenaient des effets à long terme inconnus, l’utilisation de tissus fœtaux avortés, « c’est expérimental », la disponibilité d’un traitement précoce efficace et des rapports de décès et de caillots sanguins.

« La causalité n’est pas prouvée. Cependant, bon nombre de ces épisodes auraient pu entraîner une énorme responsabilité du fait du produit ou une indemnité pour faute professionnelle s’ils s’étaient produits après un nouveau médicament », a déclaré le Dr Orient. « Les fournisseurs de ces produits COVID sont protégés contre les poursuites judiciaires. »

Et elle a raison. Vous pouvez réellement prouver que vous ou votre enfant avez été blessé par un vaccin, mais le fabricant du vaccin est complètement à l’abri de toute responsabilité. Même si vous recevez une compensation monétaire via le NVICP, les contribuables sont mis en jeu, pas les fabricants de vaccins.

De plus, comme l’a rapporté TFTP en mai, plus d’une centaine de médecins et d’infirmières travaillant dans le réseau hospitalier méthodiste de Houston ont déposé une plainte contre l’entreprise, arguant qu’ils ne veulent pas être obligés de prendre le vaccin «expérimental».

Au total, 117 plaignants insistent pour que l’hôpital soit “exigeant illégalement à ses employés de se faire injecter un vaccin expérimental.” L’hôpital oblige le personnel à être “des” cobayes “humains comme condition de maintien dans l’emploi”, a déclaré le procès.

