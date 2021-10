Une enquête de l’IGDA sur les développeurs montre que le niveau de syndicalisation a doublé depuis 2019

L’enquête annuelle sur la satisfaction des développeurs de l’International Game Developers Association (IGDA) indique que 12 pour cent des répondants sont syndiqués.

C’est le double des six pour cent qui faisaient partie d’une organisation collective de travailleurs en 2019. 43 pour cent des employés et des sous-traitants ayant répondu à l’enquête ont déclaré que les relations avec leur direction étaient bonnes, tandis que 29 pour cent ont déclaré qu’elles étaient excellentes. Les personnes interrogées déclarant que cette dynamique était passable ou mauvaise ont enregistré respectivement 18 et 9 pour cent.

Plus de la moitié des développeurs ont déclaré que les entreprises avaient des politiques visant à accroître l’équité, la diversité et l’inclusion, bien que seulement 38 pour cent des lieux de travail aient un processus de plainte officiel concernant ces politiques et 28 pour cent avaient un processus disciplinaire. 60 pour cent des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise avait une politique sur le harcèlement sexuel.

En ce qui concerne les heures supplémentaires, « seulement » 33% des développeurs ont déclaré que leurs rôles comprenaient le resserrement, une baisse par rapport aux 41% de 2019. 22% des répondants ont dû faire des heures supplémentaires, ce qui est encore une réduction par rapport à 35%. il y a deux ans.

« Afin de produire des jeux de haute qualité de manière durable et cohérente, nous, en tant qu’industrie, devons encourager et cultiver les talents qui nous sont disponibles. Personne ne devrait jamais éviter ou quitter notre industrie parce qu’ils ne se sentent pas soutenus ou indésirables », a déclaré la directrice exécutive de l’IGDA, Renee Gittens (photo).

« La reconnaissance de ces points faibles, en particulier avec des chiffres précis pour les étayer, est essentielle pour prendre les mesures nécessaires pour remédier à ces problèmes. Certains de ces résultats devraient être décourageants, mais stimulants. »

