Une enquête Finder montre que le Vietnam a le pourcentage le plus élevé de propriété de crypto au monde

Vendredi, le site Web de comparaison de produits Finder a publié le rapport d’août sur la propriété de crypto-monnaie de la société, qui a interrogé 42 040 citoyens dans 27 pays. Le rapport classe les pays en fonction de l’adoption de la monnaie numérique et montre que des régions comme le Vietnam, l’Indonésie et l’Inde comptent le plus grand nombre de personnes ayant déclaré posséder des crypto-monnaies.

En termes de propriété de crypto, le Vietnam, l’Indonésie et l’Inde règnent en maître

Le rapport sur la propriété de crypto-monnaie de Finder, publié le 13 août 2021, contient des résultats intéressants après que les chercheurs ont interrogé plus de 42 000 personnes. Fondamentalement, les chercheurs ont mesuré la propriété des actifs cryptographiques des personnes dans chaque pays et l’enquête couvre un total de 27 pays.

Selon l’enquête Finder, les hommes sont plus susceptibles de posséder un actif numérique dans tous les pays inclus dans l’enquête. L’écart entre les sexes entre la propriété est d’environ six points de pourcentage, a détaillé l’écrivain de Finder, James Edwards, dans le rapport.

La plus grande quantité de crypto-monnaies vient du Vietnam, car l’étude affirme que 41% des crypto-monnaies vietnamiennes sont les leurs. En Indonésie, 30% des citoyens possèdent des actifs cryptographiques et l’Inde en possède également environ 30%.

Sondage Finder publié le 13 août 2021.

Alors que le Vietnam affiche le pourcentage le plus élevé de gros titres, le pays rejoint Singapour, les Philippines et l’Irlande avec le plus grand écart entre les sexes (9-11 %), souligne la recherche. Pendant ce temps, le Portugal, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande ont le plus petit écart entre les sexes (1-2%).

“Les envois de fonds ont peut-être joué un rôle dans ces chiffres, la crypto-monnaie étant une option pour les migrants qui souhaitent envoyer de l’argent chez eux et éviter les frais de change”, a écrit Edwards.

L’Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne et le Japon affichent le moins de possession de crypto-monnaie

Après les trois premiers pays avec des pourcentages de propriété élevés, la Malaisie (29 %), les Philippines (28 %), la Belgique (26 %), Hong Kong (26 %), la Corée du Sud (23 %), le Brésil (22 %) et l’Italie ( 21 %) suivent respectivement. Les cinq derniers pays de la liste des 27, montrant le moins de possession de crypto-monnaie, comprennent l’Espagne (12%), le Japon (11%), l’Allemagne (11%), les États-Unis (9%), et le Royaume-Uni. . (8%).

Sondage Finder publié le 13 août 2021.

Cela contraste fortement avec la façon dont les choses sont décrites dans les médias, car les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon se distinguent souvent comme des foyers d’adoption de la cryptographie. Pendant ce temps, plusieurs pays d’Amérique du Sud ont souvent des taux d’adoption élevés, nommant généralement le Venezuela.

L’enquête Finder ne révèle pas les niveaux d’adoption au Venezuela, mais en dessous des 22% du Brésil, la Colombie montre qu’elle a environ 14% en termes de pourcentage de propriété de crypto. L’enquête Finder indique que pour les 27 pays, environ 1 160 et 2 511 citoyens par pays ont été interrogés pour le rapport immobilier.

“Le rapport révèle que le bitcoin continue de régner malgré les spéculations selon lesquelles Ethereum pourrait devenir la crypto-monnaie la plus négociée”, a déclaré Edwards. “Bitcoin avait les taux d’adoption les plus élevés de tous les pays”, a-t-il ajouté.

Que pensez-vous de l’enquête Finder qui a interrogé plus de 42 000 personnes dans 27 pays ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de l’enquête Finder dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/finders-poll-shows-vietnam-holds-the-highest-percentage-of-crypto-ownership-worldwide/