Une enquête Gemini révèle que les adultes s’intéressent de plus en plus aux crypto-monnaies

Les crypto-monnaies attirant de plus en plus l’attention des médias, les investisseurs des marchés financiers traditionnels se tournent progressivement vers les crypto-monnaies. Au-delà des institutions, de plus en plus de femmes commencent à s’impliquer dans Bitcoin.

14% de la population américaine possède sa propre crypto

Selon un rapport Gemini State of Crypto pour 2021 sur 3000 adultes américains, la crypto commence à élargir sa base d’investisseurs.

Le document estime que 14% de la population américaine, soit environ 21,1 millions d’adultes, possèdent des actifs cryptographiques. Il a également montré que 74% de ces détenteurs de crypto sont des hommes, tandis que 77% ont moins de 45 ans.

Les femmes ne sont pas en reste, car elles représentent 26% des investisseurs en crypto.

Le document a également souligné que l’âge moyen d’un propriétaire de crypto-monnaie est de 38 ans, soit environ 111000 dollars par an.

Gemini a parlé d’un autre groupe d’investisseurs appelé les «crypto-curieux».

Gemini définit ce groupe comme des investisseurs qui n’ont pas encore franchi le pas de la crypto mais prévoient de le faire en 2021. Cette section comprend plus de 63% des adultes américains.

Environ 13% de ce groupe prévoient de diversifier leur portefeuille d’investissement dans les crypto-monnaies au cours des 12 prochains mois.

Gemini note que cela pourrait voir 19,3 millions de nouveaux détenteurs de crypto entrer dans l’espace, ce qui doublerait la population de crypto dans la nation nord-américaine.

L’enquête montre également une tendance intéressante. Les femmes sont plus susceptibles d’acheter des crypto-monnaies dès que 53% des femmes interrogées disent qu’elles prévoient de posséder un actif numérique d’ici la fin de l’année. 4% des femmes propriétaires actuelles de crypto ont 55 ans ou plus et l’âge moyen est de 44 ans.

En ce qui concerne la démographie, 52% des investisseurs actuels résident dans des zones urbaines ou périurbaines, tandis que 26% sont domiciliés dans des petites villes et des zones rurales.

Bitcoin est toujours l’actif numérique le plus dominant

Même si les crypto-monnaies sont de plus en plus acceptées et que de plus en plus d’investisseurs entrent dans l’espace crypto, la connaissance des différentes monnaies virtuelles proposées fait toujours défaut.

95% des répondants associent toujours la crypto à Bitcoin et affirment avoir une connaissance partielle d’autres actifs numériques.

Même si Ethereum est la deuxième crypto-monnaie la plus précieuse au monde, seuls 38% des répondants ont déclaré en avoir entendu parler.

Les forks Bitcoin, Bitcoin Cash et Litecoin, ont suivi avec 24% et 16% des répondants affirmant avoir connaissance de ces pièces numériques moins échangées, respectivement.

Les USDt les plus stables ne pouvaient engranger que 11%, tandis que le XRP de la société de blockchain de San-Francisco Ripple Labs en détenait 6%. Le fournisseur Oracle Chainlink avait 8% des répondants qui ont déclaré qu’ils devaient l’avoir rencontré une fois.

Les projets les moins connus ont été l’ADA de Cardano et le DOT de Polkadot qui ont obtenu un maigre 2% compte tenu de leur influence dans l’espace crypto.

Cela a montré que la plupart des investisseurs et passionnés de cryptographie connaissent toujours des lacunes dans les connaissances concernant les différents actifs cryptographiques de l’écosystème de la blockchain. Selon Gemini, cela peut être résolu avec du matériel cryptographique éducatif accessible pour transformer les crypto-curieux en investisseurs crypto actifs.

L’enquête a également noté que la plupart des investisseurs en cryptographie considèrent ces actifs numériques comme une stratégie d’investissement à long terme.

Un énorme 69% des investisseurs achètent et détiennent pour une appréciation à long terme, contre 36% qui négocient à court terme pour des bénéfices. 27% des répondants utilisent des actifs numériques pour effectuer des achats en ligne.

Une autre enquête menée par la société d’analyse Piplsay indique une confiance croissante dans la sécurité du trading de crypto-monnaies, 50% des répondants déclarant leur volonté d’investir dans l’espace. 57% supplémentaires ont exigé que les entreprises de consommation comme Amazon et Apple commencent à accepter les crypto-monnaies comme mode de paiement.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.