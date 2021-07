Une enquête indépendante sur l’affaire Pegasus est nécessaire pour que la démocratie indienne reste saine

Avant cela, cependant, le gouvernement doit lancer une enquête appropriée sur le projet Pegasus; les conclusions sont effrayantes et il incombe au gouvernement de nous rassurer que notre vie privée n’est pas compromise.

Le ministre de l’Intérieur, Amit Shah, a déclaré que les informations faisant état d’une surveillance présumée d’un groupe d’Indiens, dont une quarantaine de journalistes, faisaient partie d’une tentative chorégraphiée de diffamation de l’Inde. La liste des personnes, soupçonnées d’avoir été ciblées par l’utilisation de Pegasus, un logiciel espion, comprend également des ministres, des députés, des chefs de l’opposition, des hauts magistrats, des fonctionnaires, des industriels ; en fait, les militants dalits arrêtés dans l’affaire Bhima-Koregaon trouvent une mention. Les conclusions font partie d’une enquête mondiale plus large et quelle que soit la perception du gouvernement, les révélations sont inquiétantes.

La vérité ne peut être découverte que par une enquête indépendante et crédible. Dans une démocratie comme la nôtre, il est nécessaire de savoir si le gouvernement a acheté le logiciel espion Pegasus ou si quelqu’un d’autre l’a fait. C’est d’autant plus pertinent que NSO, la société israélienne qui fabrique le logiciel espion, affirme que ses 51% de ses clients sont des agences de renseignement, 38% sont des forces de l’ordre tandis que 11% des achats sont effectués par les services militaires.

Comme cela a été souligné, le produit est très sophistiqué et peut être implanté subrepticement dans les téléphones portables ; le logiciel absorbe toutes les données sur l’appareil infecté, à l’exception du suivi des conversations. Par conséquent, il n’est pas bon marché; en fait, son coût est prohibitif, ce qui suggère que seuls ceux qui disposent de ressources financières substantielles peuvent se le permettre et l’utiliser pendant de longues périodes. Certes, ce n’est pas la première fois que de telles allégations du gouvernement indien utilisant le logiciel Pegasus sont faites. Cependant, cette fois-ci, il semble y avoir beaucoup plus de preuves tangibles que des téléphones ont été cambriolés; la liste des personnes ciblées a été publiée à la suite d’une enquête multinationale menée par des entités comprenant des spécialistes de la cybersécurité, des médias et Amnesty International. Par conséquent, l’affaire mérite une enquête approfondie.

Si nous sommes vraiment la démocratie solide que nous prétendons être, le gouvernement ne devrait avoir aucun scrupule à faciliter une enquête impartiale. Il est quelque peu intriguant de constater que beaucoup de ceux qui figurent sur la liste sont connus pour avoir une relation à peu près cordiale avec le gouvernement NDA dirigé par le BJP, et il y en a plusieurs qui ont probablement une relation moins que cordiale. Qu’Ashok Lavasa, qui était en poste à la CEC jusqu’à récemment, trouve une mention inquiétante dans la liste des personnes affectées ; encore plus troublante est la présence de membres de la famille d’une dame qui avait accusé l’ancien juge en chef indien Ranjan Gogoi d’inconduite sexuelle. A ce jour, nous connaissons deux ministres de l’Union sur la liste ; les autres sont des journalistes, des hommes d’affaires, des militants sociaux, des dirigeants de l’opposition dont le chef du Congrès Rahul Gandhi.

Le fait est qu’espionner des personnes, sans raison ni preuve suffisantes – d’activités terroristes présumées, par exemple – n’est pas une question à prendre à la légère. Il serait naïf de supposer que de telles malversations ne sont pas totalement commises, bien qu’il soit illégal pour des parties privées de le faire. Même en ce qui concerne les agences gouvernementales, on n’est pas sûr que l’espionnage des individus via les téléphones portables ne soit autorisé que lorsqu’il y a de bonnes raisons et que des processus appropriés sont suivis.

Malheureusement, la loi sur la protection des données personnelles reste un travail en cours ; le projet de loi ne devrait pas être examiné lors de la session de la mousson. Plus pertinemment, on n’est pas sûr que lorsqu’il apparaîtra, il garantira le droit à la vie privée et protégera les individus contre un éventuel abus des libertés civiles. Avant cela, cependant, le gouvernement doit lancer une enquête appropriée sur le projet Pegasus; les conclusions sont effrayantes et il incombe au gouvernement de nous rassurer que notre vie privée n’est pas compromise.

