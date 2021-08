Une enquête interne chez Apple aurait montré des preuves d’un écart salarial entre les hommes et les femmes

Un sondage interne mené par les employés d’Apple indique que l’entreprise est toujours confrontée à un problème d’équité salariale parmi ses employés. Selon un nouveau rapport de The Verge, environ 2 000 employés d’Apple ont choisi de participer à l’enquête, et les résultats montrent qu’il existe un écart salarial de 6% entre les salaires des hommes et des femmes qui ont répondu à l’enquête.

L’ingénieur Apple Cher Scarlett a partagé les résultats de l’enquête sur Twitter et avec The Verge. La publication des résultats de l’enquête intervient après qu’Apple aurait interdit toute autre enquête interne sur l’équité salariale et la diversité au début du mois. Scarlett et un petit groupe d’autres employés d’Apple présenteraient les données à Apple plus tard cette année.

« Nous savons que l’équité salariale était un problème dans le passé et Apple a fait quelque chose pour y remédier, mais nous avons à nouveau cette conversation parce que nous constatons des lacunes dans certains domaines de l’entreprise et nous voulons savoir ce qu’Apple fera pour empêcher cela ne se produit pas d’une année à l’autre », dit Scarlett.

Scarlett a déclaré à The Verge que le but de l’enquête n’est pas de tirer des conclusions définitives, mais plutôt de mieux comprendre l’équité salariale d’Apple. “Ce que nous voulons en fait, c’est qu’Apple fasse une enquête tierce sur les données salariales, ou un audit sur lequel nous avons un aperçu”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Environ 1 400 rôles techniques apparaissent dans les résultats de l’enquête. Les données montrent que le salaire médian des hommes occupant des postes techniques de niveau intermédiaire était de 6,25 % supérieur au salaire médian des femmes, et le salaire médian des employés blancs dans ces rôles était de 5,06 % supérieur à celui des employés non blancs. En outre, le nombre médian de bourses d’études était de 11 % plus élevé pour les travailleurs non blancs occupant des postes techniques de niveau débutant et intermédiaire que pour les travailleurs blancs.

Les niveaux supérieurs de l’organisation de l’ingénierie montrent un renversement partiel de cette tendance. Le salaire médian des femmes occupant des postes d’ingénieurs principaux est de 1,2 % plus élevé que le salaire médian des hommes parmi les répondants à l’enquête, mais Scarlett se méfie des résultats. « Les hommes occupant ces postes élevés sont moins susceptibles de répondre à l’enquête parce qu’ils sont les mieux payés de l’entreprise, en dehors du leadership », dit-elle. Il y avait beaucoup moins de répondants dans cette catégorie que pour les rôles techniques de niveau intermédiaire.

Une source qui a parlé à The Verge a déclaré qu’un directeur d’Apple avait découragé les employés de répondre à cette enquête lors d’une réunion la semaine dernière. “Beaucoup d’entre nous avaient la même pensée que ce qu’il disait n’était pas génial, cela semblait dépassé”, a déclaré la source, selon le rapport.

En réponse à une demande de commentaires de The Verge, un porte-parole d’Apple a souligné la déclaration publique de l’entreprise sur l’équité salariale :

« Apple a un engagement ferme et de longue date en faveur de l’équité salariale. À l’échelle mondiale, les employés de tous les sexes gagnent le même salaire lorsqu’ils s’engagent dans un travail similaire avec une expérience et des performances comparables. Aux États-Unis, il en va de même pour les employés de toutes races et ethnies. Nous ne demandons pas l’historique des salaires pendant le processus de recrutement. Notre base de recruteurs propose des employés Apple occupant des postes similaires. Et chaque année, nous examinons la rémunération que reçoivent les employés et veillons à maintenir l’équité salariale.

