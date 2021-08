Une enquête montre que la plupart d’entre vous n’utilisent pas les modes de caméra AI sur leurs téléphones

Les smartphones d’aujourd’hui sont livrés avec une variété de modes de caméra AI. Ces paramètres spéciaux vous permettent de peaufiner les photos que vous capturez en utilisant différentes techniques de traitement d’image. Par exemple, certains modes d’IA peuvent aider votre téléphone à différencier automatiquement le premier plan et l’arrière-plan d’une scène. Certains ajoutent plus de saturation à vos images et certains aident à prendre de meilleures photos en basse lumière.

Mais avec autant de modes de caméra AI proposés aujourd’hui, les utilisez-vous réellement sur vos appareils ? Nous avons demandé à nos lecteurs et voici ce qu’ils avaient à dire.

Utilisez-vous le mode AI de l’appareil photo de votre téléphone ?

Résultats

Notre sondage a été effectué sur le site Web de l’Autorité Android, la chaîne YouTube et le compte Twitter. Avec un total de plus de 15 800 votes, les résultats sont tombés et ils montrent que nos lecteurs ne sont pas trop enthousiastes à l’idée d’utiliser les modes de caméra AI sur leurs téléphones.

53% des personnes interrogées ont voté pour dire qu’elles n’utilisent pas du tout les modes d’IA. 26,7% des personnes interrogées les utilisent parfois. Pendant ce temps, 19,98 % ont déclaré qu’ils utilisaient tout le temps les modes AI sur l’appareil photo de leur téléphone.

L’écart entre le nombre de personnes qui utilisent les modes d’IA et ceux qui ne le font pas diminue considérablement si vous ne considérez que les votes de notre site Web. Il y a une différence de seulement 10% sur ce sondage autonome entre les utilisateurs du mode IA et les opposants. Néanmoins, le sentiment plus large suggère que les gens préfèrent tirer normalement plutôt que de faire confiance aux optimiseurs d’IA pour cliquer et améliorer leurs images.

Ce que tu avais à dire

SicknessofChoice : je l’utilise. J’aime mieux les photos améliorées par l’IA que celles qui ne le sont pas. Bien que le mode manuel soit également génial sur mon téléphone.

Yassin Maamoun : C’est allumé par défaut sur mon S20, je ne vois pas vraiment de différence donc je le laisse allumé.

Evie : Les effets de beauté ont fière allure si vous ne les augmentez pas à 11 ! J’ai commencé à utiliser les filtres Oppo standard pour jouer avec les captures d’écran Xbox, il existe un filtre cyberpunk vraiment génial qui est tout simplement magnifique pour les voitures.

Ihosvany Rodriguez : J’utilise le viseur nocturne du Pixel 4 XL tout le temps, pas seulement la nuit. Les images sortent fantastiques. Je ne peux pas m’asseoir pour le Pixel 6 Pro.

Patrick Mac : La plupart des gens utilisent le paramètre par défaut qui active l’IA. AI donne diverses invites telles que demander si l’utilisateur veut activer le mode nuit ou l’optimiseur de scène en fonction de l’éclairage et de la scène, je doute que la plupart des gens qui ont choisi “NON” le sachent.

EasyCare : Non. Si je veux que ma photo soit plus belle, je la modifierai à partir de la galerie.

Joe Black : C’est juste un mode automatique avec un HDR agressif, il n’y a littéralement aucune raison de l’utiliser si le mode automatique fonctionne bien. Autocollant RP simple.

Tharun Namboothiri : si cela fonctionnait comme annoncé, nous l’utiliserions certainement. Mais la réalité est que le mode manuel est toujours meilleur que l’IA.

Yu producciones : LOL. Vous venez de me faire réaliser que j’ai ce mode. Qu’est-ce que c’est censé faire ? Ne l’utilisez jamais dans mon Poco X3.