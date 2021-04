Une enquête montre que les Noirs surestiment largement la fréquence des policiers qui tirent mortellement sur de jeunes hommes noirs ⋆ .

L’intérêt du public pour le procès Derek Chauvin est probablement influencé par la croyance largement répandue selon laquelle les meurtres par la police de jeunes hommes noirs sont courants.

Mais la plupart des Américains surestiment énormément la fréquence à laquelle cela se produit, et leur erreur est étroitement liée à leurs convictions politiques, selon une étude récente.

Les accidents de la route tuent environ 23 hommes sur 100 000 âgés de 25 à 29 ans, avec un taux légèrement plus élevé pour les Noirs que pour les Blancs. C’est au moins cinq fois plus élevé que les meurtres par la police d’hommes noirs du même âge, en utilisant n’importe quelle méthode de force.

Huit répondants noirs sur 10 ont déclaré croire que les jeunes hommes noirs sont plus susceptibles de mourir dans des fusillades policières que dans des accidents de la route. (Le taux de décès des Noirs par la police est cependant trois fois plus élevé que celui des Blancs.)

Les Noirs qui ont voté pour le président Donald Trump en 2020 étaient beaucoup moins susceptibles de croire à tort que les fusillades policières font plus de victimes chez les jeunes noirs que les accidents de la route, bien que la plupart d’entre eux (53%) aient encore mal deviné, montrant que cette croyance n’est “ pas simplement une fonction de idéologie.” Parmi ceux qui ont voté pour Joe Biden, 81% avaient tort.

Le groupe démographique le plus proche pour obtenir la bonne réponse était les électeurs blancs de Trump, dont seulement 15% pensaient à tort que les fusillades de la police avaient tué plus de jeunes hommes noirs. Pour les électeurs blancs de Biden, le chiffre était de 53% et d’environ 10 points de plus pour les blancs libéraux hautement qualifiés.

Les enquêtes ont été menées en novembre et décembre et divulguées dans un rapport sur «La construction sociale du racisme aux États-Unis» par le professeur de politique de l’Université de Londres Eric Kaufmann. Il a obtenu ses données sur les meurtres de la police et les décès dus à la circulation dans des revues scientifiques et une association à but non lucratif d’assurance routière.

Kaufmann a constaté que l’idéologie, le vote présidentiel et l’opinion sur la question de savoir si «les républicains blancs sont racistes» avaient un effet encore plus grand que la race sur la réponse d’une personne à la question.

Fait inhabituel, le niveau d’éducation n’a pratiquement pas changé la façon dont les répondants noirs ont répondu: 78% des diplômés non universitaires et 76% des diplômés universitaires ont déclaré que les fusillades policières avaient tué plus de jeunes hommes noirs que les accidents de la route.

Les répondants blancs (70%) et noirs (95%) qui ont convenu que «les républicains blancs sont racistes» étaient les plus éloignés. Kaufmann a déclaré que ses conclusions sont conformes à une récente série d’enquêtes du Skeptic Research Center, qui a révélé que les Américains «très libéraux» croyaient que la police avait tué au moins 1000 hommes noirs non armés en 2019 – «une erreur probable d’au moins un ordre de grandeur».

Les électeurs de Black Biden, quant à eux, étaient deux fois plus susceptibles que les électeurs noirs de Trump de dire qu’ils avaient subi plus de racisme sous l’administration Trump que sous le président Obama. Les électeurs noirs de Trump ont signalé «un niveau constant de racisme» sous les deux administrations.

Cette enquête particulière, menée juste après les élections de novembre, a été conçue pour attraper les électeurs qui ont donné des réponses différentes à la même question après des «invites partisanes».

La première question sur le racisme demandait aux répondants noirs à quelle fréquence ils en faisaient l’expérience «dans votre vie quotidienne». Environ un tiers des électeurs de chaque candidat ont déclaré avoir été victimes de racisme au moins une fois par mois.

«Beaucoup plus tard dans l’enquête de 80 questions», Kaufmann a demandé à quelle fréquence ils étaient confrontés au racisme dans leur vie quotidienne dans les administrations Obama contre Trump. Les électeurs de Biden, «la grande majorité» de l’échantillon, étaient désormais deux fois plus susceptibles de signaler un racisme mensuel sous Trump (42%) que sous Obama (21%).

«Le fait que Biden, mais pas les électeurs de Trump, se soient écartés de leur réponse initiale (alors que ni Trump ni Obama n’ont été mentionnés) suggère que les démocrates sont en grande partie responsables du changement de leurs réponses en réponse à des signaux partisans», indique le rapport.

Les répondants noirs qui ont convenu que «les républicains blancs sont racistes» étaient également trois fois plus susceptibles (56%) de dire qu’ils avaient subi le racisme sous Trump que ceux qui n’étaient pas d’accord.