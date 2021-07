Une enquête montre que près de la moitié des Singapouriens détiennent des crypto ⋆ Crypto new media

Les résultats d’une récente enquête menée sur un échantillon de 1 000 résidents de Singapour montrent que 43% des Singapouriens détiennent une forme de crypto-monnaie

Un récent sondage de l’Independent Reserve à Singapour a montré qu’environ la moitié (43%) des citoyens possèdent une crypto. La société d’analyse des consommateurs Toluna a mené l’enquête avec Singapour obtenant un score de 63 Independent Reserve Cryptocurrency Index (ICRI). Le résultat du sondage a montré que 46% des Singapouriens prévoient de mettre la main sur la cryptographie au cours de la prochaine année, 25% d’entre eux envisageant sérieusement l’idée.

Ce pourcentage s’élève à 61% en ne considérant que les adultes de moins de 45 ans. La répartition de l’acceptation de la cryptographie par sexe a montré que 51% des hommes interrogés possédaient une cryptographie, contre 35% des femmes interrogées. Le groupe d’âge des participants les plus jeunes – entre 26 et 45 ans – avait le taux d’adoption de crypto-monnaies le plus élevé, avec 66% d’entre eux possédant des cryptos, contre 29% parmi les autres groupes d’âge.

Le groupe a également montré le plus haut niveau de diversité en matière de crypto, avec 58% détenant le principal crypto Bitcoin, 38% ayant des participations dans Ethereum, tandis que les autres pièces disponibles appartiennent à 36% des participants. Le reste des groupes d’âge manquait de variété dans les investissements cryptographiques, avec leurs jetons les plus populaires, Bitcoin et Ether, bénéficiant respectivement de 22% et 11% de propriété.

En termes de notoriété, 93% des participants ont indiqué avoir au moins entendu parler de crypto, 90% d’entre eux ayant entendu parler de Bitcoin. Parmi ces répondants, 57% avaient une pièce crypto préférée et 45% préféraient Bitcoin. Ce que les utilisateurs pensaient de Bitcoin variait, 25% le considérant comme une réserve de valeur et 40% comme un investissement.

La confiance et la croyance des citoyens dans la cryptographie ont également été étudiées, 7 % des personnes interrogées affirmant que Bitcoin était une arnaque. L’étude a révélé que trois Singapouriens sur cinq étaient convaincus que Bitcoin se développerait pour atteindre une adoption à grande échelle. Les trois quarts des participants ont révélé qu’ils avaient vu leur richesse augmenter grâce à la possession de crypto. Pendant ce temps, 7% des participants ont déclaré avoir subi une perte de crypto.

Le rapport a en outre souligné l’impact significatif de COVID-19, avec 21% des utilisateurs qui prévoyaient d’acheter de la crypto l’année dernière, attribuant l’échec de le faire à la pandémie ou à l’incertitude qu’elle a apportée. La recherche a identifié Singapour comme une plaque tournante financière clé en Asie, et la croissance observée dans le secteur de la cryptographie est due à l’environnement réglementaire favorable soutenant l’utilisation et l’adoption de la cryptographie. La loi sur les services de paiement a été citée comme un contributeur massif à la révolution des licences et des réglementations cryptographiques.