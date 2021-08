Une enquête montre qu’Ethereum, Bitcoin, Cardano Square sont les crypto-monnaies les plus appréciées à Singapour

in

Une nouvelle étude montre qu’Ethereum est la crypto-monnaie la plus appréciée parmi plus de 4 000 adultes interrogés à Singapour. Le deuxième crypto le plus standard est le bitcoin, suivi du cardano.

Investisseurs en crypto basés à Singapour comme Ethereum, Bitcoin, Cardano

Le nouveau 2021 State of Crypto à Singapour, une étude conjointe de Seedly, Gemini et Coinmarketcap, a été révélé lundi. Il contient une enquête menée auprès de 4 348 adultes de 18 à 65 ans vivant à Singapour et à revenus variables.

L’enquête a été menée entre le 29 juin et le 9 juillet. Elle a inclus 2 862 répondants qui ont mentionné qu’ils étaient actuellement des détenteurs de crypto et 1 486 répondants qui ont mentionné qu’ils n’étaient pas des détenteurs de crypto. Un détenteur de crypto sur 5 interrogé était une femme.

Selon les résultats de l’enquête, 78% des personnes interrogées qui possédaient une crypto ont mentionné qu’elles possédaient de l’ethereum (ETH), 69% des bitcoins (BTC) mentionnés, 40% des cardano (ADA), 31% des pièces de binance (BNB) et 25%. XRP susmentionné. Le rapport décrit :

«Sur les 2 862 détenteurs de crypto, 2 236 d’entre eux s’accrochent actuellement à l’ETH. BTC est la deuxième crypto-monnaie la plus appréciée, avec 1 975 des détenteurs de crypto qui la conservent. Revenant en troisième et quatrième place, ADA et BNB, détenues séparément par 1 141 et 893 investisseurs.

Le rapport note : « Eth, BTC et ADA étant les principales crypto-monnaies standard pour tous les sexes, les femmes détiennent et échangent vraiment XRP et DOT. [polkadot] sur leurs homologues masculins. USDT [tether], d’autre part, est une norme supplémentaire parmi les détenteurs masculins de crypto.

Les investisseurs en crypto ont également révélé, mais ils ont été mis bas avec la pandémie de Covid-19. Le rapport note: «Sur 2 862 de ceux qui se sont dotés en crypto, une fraction commune d’entre eux a ajouté en crypto grâce à la pandémie de Covid-19.» Le rapport ajoute : « La pandémie de Covid-19 a incité de nouveaux Singapouriens à prendre position dans la crypto. »

