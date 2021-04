Une enquête policière commence contre le quart-arrière texan Deshaun Watson

04/03/2021 à 10h46 CEST

.

Le département de police de Houston a lancé une enquête sur le quart-arrière des Texans, Deshaun Watson, après un plaignant déposera un rapport contre elle ce vendredi.

« Comme pour toute allégation, le département de police de Houston mène actuellement une enquête et ne fera aucun commentaire supplémentaire au cours du processus », a déclaré le département dans un communiqué. sans préciser de quoi Watson est accusé dans la plainte.

L’avocat de Watson, Hardin rouilléÉgalement par le biais d’une déclaration, offerte ce vendredi soir, il a annoncé que son bureau, lui-même et Watson « coopéreront pleinement avec le département de police de Houston ». « Nous nous félicitons de ce développement tant attendu », a-t-il commenté. Hardin. «Maintenant, nous connaîtrons l’identité d’au moins un accusateur. Nous coopérerons pleinement avec le département de police de Houston« .

Watson fait actuellement face à 21 poursuites civiles pour agression sexuelle et comportement inapproprié, présenté par l’avocat de Houston, Tony Buzbee, qui a également dénoncé que la présence d’un fils de Hardin dans la police pourrait affecter le développement de l’enquête sur l’affaire.

Buzbee, dans une déclaration vendredi, Il a dit qu’il n’était pas personnellement impliqué dans la présentation du rapport à la police. Il a écrit sur Instagram plus tôt cette semaine qu’il n’était pas à l’aise de présenter des informations au département de police de Houston et que lui et ses clients « iront ailleurs pour fournir nos preuves aux autorités chargées de l’enquête ».

Watson a nié tout acte répréhensible et Hardin a déclaré la semaine dernière qu’il pensait que « toute allégation selon laquelle Deshaun aurait forcé une femme à commettre un acte sexuel est complètement fausse ».

Hardin a publié mercredi des déclarations de 18 femmes qui disent avoir travaillé avec le quart-arrière texan et qu’il « Il ne les a jamais mis mal à l’aise ni exigé quoi que ce soit en dehors du cadre d’un massage professionnel ». L’avocat de Watson a déclaré que les déclarations étaient volontaires et émanaient de femmes qui, collectivement, « ont travaillé avec Deshaun plus de 130 fois au cours des cinq dernières années ».

De son côté, la National Football League (NFL) a rapporté ce vendredi dans un communiqué que « suivre de près tous les développements » liés à la politique de conduite personnelle de la ligue, et les Texans ont déclaré dans un communiqué qu’ils resteraient en contact étroit avec la NFL pendant leur enquête.

Alors que le directeur exécutif de l’Union des joueurs, DeMaurice SmithIl a annoncé mardi que son organisation est également en contact direct avec tout ce qui se passe autour de la situation créée après la présentation des poursuites.