Une enquête révèle des milliers de faux avis sur Amazon

10/05/2021 à 18h59 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Tout ce qui est disponible sur Amazon ne peut pas être acheté en toute sécurité. N’oubliez pas que l’entreprise dispose d’un système de vente externe qui dépend de nombreux autres magasins qui n’ont rien à voir avec l’entreprise fondée par Bezos. Beaucoup d’autres semblent avoir profité d’innombrables fausses critiques, augmentant leur réputation comme la mousse. Heureusement, une enquête menée par la firme Safety Detectives a localisé une base de données contenant une énorme quantité d’informations qui révèle le prétendu mensonge de millions de commentaires sur Amazon. À cause de, plusieurs entreprises ont dû abandonner plusieurs de leurs produits sur le Web.

Il est normal que quand on voit un produit sur Amazon, on passe dans la section des avis pour connaître l’opinion générale du public. Malheureusement, cependant, il y a eu plus que suffisamment de preuves que certains des produits que nous avons trouvés sur Amazon ont de fausses critiques. Maintenant, grâce aux détectives de sécurité, nous constatons qu’une organisation a généré millions de faux avis pour augmenter la popularité et la confiance du produit. Le groupe de chercheurs a trouvé une base de données de plus de 7 Go de poids qui révèle l’implication de plus de 200 000 utilisateurs et plus de 13 millions de commentaires. Avec un système très développé pour générer des avis positifs ou 5 étoiles sur un produit, l’organisation a récompensé les utilisateurs qui l’ont fait avec des remboursements de produits ou même des remises.

En raison de cet événement, les produits de sociétés telles que Aukey ont été complètement abandonnés. Il n’y a toujours pas de confirmation de la part des entreprises, bien que tout indique que cela a été la raison principale.