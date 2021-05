Une enquête révèle les facteurs d’application les plus importants des propriétaires de Mac, la préférence de type d’achat, etc.

Le service d’abonnement aux logiciels Mac et iOS populaire Setapp est sorti aujourd’hui avec son rapport sur les applications Mac 2021. L’étude comprend des résultats intéressants tels que les facteurs les plus importants pour les utilisateurs en ce qui concerne les applications Mac, combien ils dépensent par an, les préférences de type d’achat, combien d’applications Mac ils ont installées, et plus encore.

Voici comment Setapp décrit son enquête auprès de 462 utilisateurs Mac qui, espère-t-elle, sera utile pour la communauté des développeurs Mac:

Ce tout premier rapport spécifiquement sur les applications Mac examine nos relations avec nos logiciels, pourquoi certains se retrouvent dans nos quais et combien ils coûtent à l’utilisateur moyen. Il s’agit d’une enquête menée par les utilisateurs de Mac et pour les utilisateurs de Mac, mais sera particulièrement intéressante pour les développeurs Mac. Les revues d’applications, les réseaux sociaux et le support client sont des outils de communication fantastiques pour connaître les besoins des clients.

En ce qui concerne les applications Mac globales, l’utilisateur moyen de l’enquête en a installé 31 et en utilise une douzaine par jour.

En ce qui concerne les dépenses, l’utilisateur moyen n’a déboursé que 36 $ sur les applications Mac au cours de la dernière année. 36% des personnes ont déclaré préférer les «licences à vie unique» contre 14% qui ont déclaré préférer les abonnements. Cependant, près de 40% ont déclaré que «cela dépend» de cette préférence.

Pour les facteurs les plus importants lors du choix d’une nouvelle application Mac, les répondants ont déclaré que la sécurité était le premier, suivie des fonctionnalités et de l’expérience / interface utilisateur. Fait intéressant, le prix était cinquième sur la liste des aspects les plus importants.

Parmi les autres résultats, une majorité de propriétaires d’Apple Silicon Mac trouvent le support natif important, et dans l’ensemble, les propriétaires de Mac préfèrent les logiciels spécialement conçus pour macOS.

Enfin, MacBook Air et Pro étaient les deux Mac les plus populaires auprès des utilisateurs de l’enquête et ont cité «Pratique», «Amour», «Qualité», «Meilleur» et «Utilisation facile» comme raisons de choisir Mac plutôt qu’une alternative.

