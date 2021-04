Une enquête révèle les tailles de batterie de smartphone les plus courantes actuellement utilisées

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

La taille de la batterie des smartphones n’a augmenté que ces dernières années grâce aux écrans, aux processeurs et aux fonctionnalités qui nécessitent plus de puissance. Nous avons maintenant des appareils avec des capacités de batterie massives allant jusqu’à 10000 mAh. Bien sûr, les téléphones comme ceux-ci sont toujours une exception rare, mais il n’est pas difficile de trouver des appareils avec une batterie de près de 5000 mAh ou plus. Nous avons donc pensé à mener un sondage sur notre site Web, en demandant à nos lecteurs de nous dire à quel point la batterie de leur téléphone actuel est grosse. Voici les résultats de ce sondage.

Quelle est la taille de la batterie de votre smartphone?

Résultats

Nous avons reçu un total de 2 244 votes sur notre sondage sur la taille de la batterie de notre smartphone. Les résultats montrent qu’une majorité de nos lecteurs utilisent des téléphones dont les batteries ne dépassent pas la capacité de 5000 mAh.

En fait, les tailles de batterie de smartphone les plus courantes parmi nos lecteurs se situent entre 4 001 mAh et 4 500 mAh. 28,7% des personnes interrogées dans notre sondage ont des smartphones avec des batteries qui entrent dans cette gamme.

La deuxième plage de capacité de batterie de smartphone la plus répandue est de 3 501 mAh à 4 000 mAh. 19,2% de nos lecteurs ont voté pour cette catégorie.

17,3% des sondés ont déclaré que leurs téléphones offrent des batteries entre 4 501 mAh et 5 000 mAh. Il convient de noter que la plupart des produits phares d’Android de 2021 ont des batteries de cette gamme. De nombreux téléphones moins chers proposent également ces batteries de grande taille, ce n’est donc pas comme si tous ceux qui ont voté dans cette catégorie ont un produit phare dans leur poche.

Pendant ce temps, 15,1% de nos lecteurs sont toujours bloqués avec des téléphones dotés de batteries de 3 001 mAh à 3 500 mAh. 6,8% des électeurs se contentent de capacités de batterie encore moindres.

Seuls 9,6% des répondants ont des appareils avec des batteries supérieures à 5000 mAh.

2,9% des sondés ont déclaré ne pas connaître la taille de la batterie de leur téléphone.

Vos commentaires

TheOracle: 4 000 mah en ce moment. Presque 3 ans et toujours aussi fort. Passer à 5 000 mah le mois prochain. C’est la première chose que je recherche dans un téléphone.

Ghostwriter d’EMINEM: J’ai un 4000mAh et mon téléphone (Mate 10 Pro) va pour sa troisième année et jusqu’à présent, la batterie tient toujours bien.

Albin: Headscratcher puisque ma série Moto Z de 3000 mAh devient 6000 mAh avec un module Mophie enfichable, qui peut être connecté en permanence et chargé de cette façon. Le plus gros problème de batterie pour moi n’est pas l’épuisement quotidien, mais les sorties photographiques prolongées, et la batterie supplémentaire surmonte l’une des principales limitations des téléphones pour cela.

MARYLAND. Faraz Ahmad: Moins de 3000 utilisateurs d’iPhone. Plus de 5000 utilisateurs des séries Samsung M et F.

2Star Hoodlum: OPPO A53. Téléphone économique, répertorié comme 5000 mAh. Obtient facilement une journée entière, mais je ne joue pas à des jeux dessus.

Bart: iPhone 8 – 1 800 mAh – et tient la même journée entière sur batterie.

Pedro: Mon 5000 mAh tient une charge pendant 28,5 heures, aucun iPhone ne s’en approche même.