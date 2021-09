Une enquête suggère que seulement 6% des propriétaires d’iPhone aux États-Unis utilisent Apple Pay dans les magasins

Une nouvelle enquête de PYMENTS.com suggère aujourd’hui que seulement 6% des propriétaires d’iPhone aux États-Unis choisissent d’utiliser Apple Pay dans les magasins, malgré la configuration de la fonctionnalité sur leur appareil. L’enquête montre que “93,9% des consommateurs avec Apple Pay activé sur leur iPhone ne l’utilisent pas en magasin pour régler leurs achats”.

Les données sont basées sur une étude nationale menée par PYMENTS auprès de 3 671 consommateurs aux États-Unis. Une information intéressante dans les données est que l’utilisation du portefeuille mobile a diminué au milieu de la pandémie de COVID-19 :

Nous avons demandé aux gens quels modes de paiement ils ont utilisés au cours des dernières 24 heures lors de leurs achats dans un magasin et nous les avons comparés aux mêmes données capturées dans des études antérieures. Nous observons qu’entre 2019 et 2021 l’utilisation de la trésorerie a diminué de 20,1% ; l’utilisation des cartes de crédit a augmenté de 33,8% ; et l’utilisation des cartes de débit a légèrement diminué de 7,2 %. L’utilisation du portefeuille mobile en magasin a diminué de 26,2 %. Cela dit, l’utilisation d’Apple Pay en magasin, à son actif, est restée stable, bien que faible, tandis que les autres portefeuilles mobiles se sont ratatinés. L’essentiel de la baisse de l’utilisation du portefeuille mobile en 2021 est liée à la baisse de l’utilisation des autres « Pays » en magasin.

Il est important de rappeler que cette enquête se concentre uniquement sur les États-Unis, où les détaillants et les banques ont été plus lents à passer à la technologie de paiement sans contact. Apple Pay a probablement des chiffres d’adoption plus élevés dans d’autres pays où ce changement s’est produit à un rythme beaucoup plus rapide.

Apple affirme fortement qu’Apple Pay inclut une poignée d’avantages et est désormais accepté par plus de 85% des détaillants aux États-Unis. Apple dit qu’Apple Pay est :

Plus rapide et plus facile que d’utiliser des cartes ou de l’argent liquide. Accepté par plus de 85 % des détaillants aux États-Unis. Plus sûr que de toucher des boutons et d’échanger de l’argent liquide. Confidentialité et sécurité intégrées.

Le rapport complet de PYMENTS vaut la peine d’être lu et comprend des points de données intéressants sur d’autres formes de paiement utilisées par les acheteurs dans les magasins.

