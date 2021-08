Une enquête sur le matériel Steam révèle que 33% des utilisateurs de Steam VR jouent sur Oculus Quest 2

Hier, Valve a publié sa dernière enquête mensuelle sur le matériel et les logiciels Steam. Parmi les statistiques détaillées des utilisateurs dans le rapport, il a révélé que l’Oculus Quest 2 était le casque VR le plus populaire sur la plate-forme, avec près d’un tiers de tous les joueurs VR sur Steam se tournant vers le casque VR phare de Facebook. Bien que cela puisse surprendre, étant donné que le propre casque de Valve, l’Index, est conçu pour Steam VR, l’Oculus Quest 2 a été un succès commercial et critique fulgurant.

Cela place l’Oculus Quest 2 à environ 1 million d’utilisateurs sur Steam seul et près de 500 000 utilisateurs Steam VR au-dessus du prochain casque le plus populaire sur Steam VR, l’Oculus Rift S et le casque VR de Valve, le Valve Index. Certains rapports datant d’avril estiment que le Quest 2 a vendu au moins 5 millions d’unités, ce qui signifie que jusqu’à un cinquième de tous les utilisateurs de Quest 2 ont lié leur casque à leur PC pour jouer à la réalité virtuelle.

Alors que 5 millions d’unités vendues peuvent sembler être de petites pommes de terre à côté des chiffres de vente des consoles de salon, comme les 115 millions d’unités vendues de la PlayStation 4, les Quest 2 ont rencontré un succès incroyable par rapport aux autres casques VR. En fait, il a dépassé les ventes à vie d’autres casques VR populaires au cours de ses six premiers mois sur le marché.

Malheureusement, si vous cherchez à rejoindre les millions de personnes qui ont déjà une Quest 2, vous n’avez peut-être pas de chance pour le moment. La semaine dernière, Facebook a annoncé qu’ils arrêtaient les ventes de Quest 2 en raison de rapports d’irritation de la peau causée par la mousse sur le serre-tête. À l’heure actuelle, Facebook dit qu’ils travaillent sur un nouveau modèle avec une pellicule de silicone pour éviter le même problème à l’avenir.

