Une enquête syndicale suggère une discrimination chez Paradox Interactive

Un rapport du point de vente suédois Breakit (via GamesIndustry.biz) a révélé une culture d’entreprise d’intimidation et de silence chez Paradox Interactive, comme le montre une enquête auprès des employés menée par des groupes syndicaux. L’enquête a également mis en lumière la discrimination fondée sur le sexe à l’œuvre dans l’entreprise.

Deux syndicats – Unionen et Sveriges Ingenjörer – ont mené une enquête sur les pratiques des entreprises, et les résultats ont montré que près de la moitié des employés qui ont participé ont commenté la façon dont ils ont subi des mauvais traitements. Plus révélateur encore est le fait que près de 70 % des femmes interrogées ont signalé des abus, ce qui suggère qu’une grande partie de l’abus est dirigée contre elles.

L’enquête a également mis en évidence une entreprise qui n’est pas intéressée à prendre au sérieux les signalements d’abus et à ne pas infliger les conséquences appropriées à ceux qui se comportent de manière offensante, créant une «culture du silence» autour de l’entreprise.

Pour sa part, Paradox répond à ce rapport en menant sa propre enquête en utilisant « un tiers externe et neutre ».

Ce rapport intervient peu de temps après la démission du PDG de Paradox, Ebba Ljungerud, bien que le nouveau PDG Fredrik Wester affirme qu’il n’y a aucun lien entre les deux événements. Ljungerud a quitté l’entreprise en raison de « points de vue divergents sur la stratégie de l’entreprise », bien que ce que cela signifie exactement ne soit pas clair.

Les rapports d’abus contre les développeurs deviennent de plus en plus courants, car l’État de Californie poursuit actuellement Activision Blizzard pour harcèlement sexuel et intimidation, et une autre poursuite a été déposée contre Riot pour des allégations similaires avant cela. Même sans ces poursuites judiciaires très médiatisées, il est clair que les abus comme ceux que nous voyons dans ces entreprises sont beaucoup plus courants que beaucoup ne voudraient l’admettre. Il s’est avéré qu’il s’agit d’un problème systémique avec l’industrie du jeu, et nous sommes loin d’en avoir fini avec cela.