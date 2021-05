Une enseignante de Virginie mise en congé après s’être opposée à la politique transgenre proposée par le district ⋆ .

Les bus scolaires restent beaucoup garés en raison de la pandémie à San Francisco, en Californie, le 7 avril 2020 (Stephen Lam / .)

Un professeur d’éducation physique de Virginie a été mis en congé administratif après avoir contesté les politiques transgenres de son district, a rapporté vendredi le Loudoun (comté) Times-Mirror.

Byron «Tanner» Cross, un enseignant de l’école élémentaire de Leesburg dans les écoles publiques du comté de Loudoun en Virginie, est en congé après avoir exprimé son opposition à une règle de district proposée qui exigerait que les professeurs reconnaissent et s’adressent aux élèves en utilisant leurs pronoms d’identité de genre préférés «sans aucune justification. preuves »lors d’une réunion publique mardi soir.

«Je n’ai pas l’intention de blesser qui que ce soit, mais il y a certaines vérités auxquelles nous devons faire face lorsque nous sommes prêts. Nous condamnons les politiques scolaires [that] nuirait aux enfants, souillerait la sainte image de Dieu », a déclaré Cross au conseil. «J’adore tous mes élèves, mais je ne leur mentirai jamais, quelles qu’en soient les conséquences. Je suis un enseignant, mais je sers d’abord Dieu et je n’affirmerai pas qu’un garçon biologique peut être une fille et vice versa parce que c’est contre ma religion. C’est mentir à un enfant, c’est abuser d’un enfant, et c’est pécher contre notre Dieu.

Le directeur de l’école où Cross travaille a avisé les parents du congé de l’enseignant. «Je vous contacte pour vous informer que l’un de nos professeurs d’éducation physique, Tanner Cross, est en congé ce matin», a écrit le directeur des ERP, Shawn Lacy, dans un courriel adressé jeudi aux parents.

La politique du conseil scolaire à laquelle Cross s’est opposée serait conforme à la législation de l’État qui appelle les conseils scolaires de l’État à adopter «des politiques conformes aux politiques modèles élaborées par le [Virginia] Ministère de l’Éducation »d’ici le début de l’année scolaire 2021-2022.

Cross a étayé son affirmation selon laquelle la politique nuirait aux enfants en faisant référence à un segment de 60 minutes de CBS News du 23 mai dans lequel 30 étudiants transgenres ont admis qu’ils prévoyaient d’annuler les procédures médicales parce qu’ils n’avaient pas reçu suffisamment de conseils ou de questions avant de prendre leur décision de transition. .

L’administration Biden a récemment annoncé que le ministère de la Santé des Services sociaux (HHS) commencerait à sévir contre tout écart par rapport à la politique de santé pro-transgenre au niveau de l’État, conformément à sa nouvelle définition non biologique du sexe. L’avis signalait que le HHS ferait pression, sinon contraindrait les gouvernements des États dominés par les républicains à couvrir les chirurgies de transition entre les sexes dans leurs programmes Medicare.

La décision du conseil scolaire d’abandonner Cross intervient après que USA Today a révisé un éditorial d’une athlète féminine sur les défis de la compétition contre des filles transgenres pour omettre le mot «homme», que la publication a appelé «langage blessant».

