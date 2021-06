Une enseignante qui a appris aux enfants à se masturber perd son emploi… enfin – RedState ⋆ .

Justine Ang Fonte, qui est connue pour enseigner du matériel sexuellement inapproprié aux jeunes enfants, a finalement perdu son emploi. Il semble que la Dalton School, l’école privée haut de gamme dans laquelle elle enseignait, ait finalement ressenti suffisamment de pression pour faire le bon choix.

Le New York Post a rapporté :

Justine Ang Fonte, qui a également enseigné le mois dernier un atelier d’une journée sur “l’alphabétisation au porno” aux juniors de la Columbia Grammar & Prep School qui a mis en colère certains parents, ne retournera pas à l’école l’année prochaine, selon un e-mail du directeur de l’école de Dalton, Jim Best, envoyé aux parents vendredi. Best ne reviendra pas non plus à Dalton l’année prochaine.

Dans l’e-mail, Best a écrit : « Tout au long de son mandat à Dalton, Justine Ang Fonte a contribué à développer un programme de santé et de bien-être K-12 exemplaire. Dalton – nos professeurs, notre personnel, notre administration et nos administrateurs – continuent de soutenir fermement ce programme et ceux qui l’enseignent. »

Il a poursuivi en expliquant que Fonte “avait annoncé sa décision de quitter Dalton pour se concentrer sur son travail en tant qu’éducatrice indépendante en santé”.

Fonte est connu pour des tubes tels que « Enseignons aux élèves de première année à se masturber » et « Ne disons pas aux parents que nous enseignons le porno à leurs lycéens ».

L’éducateur supposé et l’école sont devenus l’objet d’une controverse lorsqu’on a découvert qu’ils enseignaient des cours d’éducation sexuelle qui incluaient un enseignement sur la masturbation. Un segment présentait un dessin animé pour des enfants de six ans représentant des enfants parlant de « se toucher eux-mêmes ». Le Post a rapporté le dialogue dans le dessin animé :

« Hé, comment se fait-il que parfois mon pénis grossisse et pointe en l’air ? » demande le petit garçon du dessin animé, ce qui conduit à une explication de ce qu’est une « érection ». Le garçon hoche la tête et dit : « Parfois, je touche mon pénis parce que je me sens bien. » Puis le personnage de la petite fille interpelle : « Parfois, quand je suis dans mon bain ou quand maman me met au lit, j’aime aussi toucher ma vulve.

Lorsque les parents sont devenus indignés par le contenu, l’école s’est défendue en affirmant qu’ils avaient « mal interprété » ce que Fonte enseignait à leurs enfants.

Dans une autre histoire, les parents de lycéens fréquentant la Columbia Grammar and Preparatory School ont reçu une mauvaise surprise lorsque leurs enfants leur ont dit qu’ils devaient assister à un séminaire sur la pornographie. Les étudiants ont à l’origine été amenés à croire qu’ils assisteraient à un atelier sur le contrôle des naissances – mais en arrivant à la réunion Zoom, ils ont découvert qu’ils regarderaient un enseignement intitulé “Alphabétisation de la pornographie: un focus intersectionnel sur le porno grand public” qui a été enseigné par Fonte .

La Poste a rapporté :

La présentation de diapositives souvent explicite et la conférence de Fonte aux 120 garçons et filles comprenaient des leçons sur la façon dont la pornographie prend en charge « trois grandes vulnérabilités masculines » ; des statistiques sur « l’écart d’orgasme » montrant que les femmes hétérosexuelles ont beaucoup moins d’orgasmes avec leurs partenaires que les hommes ou les femmes homosexuels ; et des photos de femmes partiellement nues, certaines en esclavage, pour analyser « qu’est-ce que le porno et qu’est-ce que l’art ». La présentation de Fonte, dont certaines ont été vues par The Post, comprenait une liste des termes pornographiques les plus recherchés en 2019, notamment « creampie », « anal », « gangbang », « stepmom » et plus encore. Une diapositive citait divers genres pornographiques tels que « sur le thème de l’inceste », consensuel ou « vanille », « à peine légal » et « kink et BDSM » (qui incluait le porno de torture « waterboard electro » à titre d’exemple).

Inutile de dire que les parents n’étaient pas très heureux quand ils ont découvert que l’école exposait leurs enfants à la pornographie à leur insu. L’école s’est ensuite excusée. Le Post a également noté que plusieurs autres membres du personnel de Dalton démissionnaient également.

Les parents dont les enfants fréquentent ces deux écoles ont des plaintes qui vont même au-delà de ces histoires. Beaucoup repoussent le programme de plus en plus «éveillé» que ces éducateurs imposent à leurs enfants. Il s’avère que les gens n’apprécient pas de payer 50 000 $ par an pour que leurs jeunes soient endoctrinés dans le wokeism.

L’extrême gauche dirige une presse complète dans les écoles de notre pays, injectant les préceptes du réveil dans la salle de classe. Dans la plupart des cas, les parents ignorent complètement ce qu’on enseigne à leurs enfants. À l’heure actuelle, l’accent est mis sur l’enseignement de la théorie critique de la race dans ces écoles, mais il est important de réaliser que ce n’est pas le seul type de matériel dont les parents doivent être conscients. Peut-être que la bataille sur la théorie critique de la race inclura également l’enseignement du reste de l’agenda de la gauche dure.