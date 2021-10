Une enseignante qui a eu des relations sexuelles avec un élève de 14 ans a déclaré que « des garçons excités flirtent avec moi en classe » | Royaume-Uni | Nouvelles

L’assistante pédagogique Fatinah Hossain, 25 ans, a soigné et a eu des relations sexuelles avec un étudiant de 14 ans pendant plusieurs mois dans une école du West Sussex. Elle a été emprisonnée la semaine dernière.

Une source qui la connaissait a déclaré au Sun que Hossain, connu de ses amis sous le nom de Tina, a décrit ses élèves à ses amis comme des « adolescents hormonaux et excités » qui ont essayé de flirter avec elle.

Ils ont dit: « Vous pouvez imaginer à quoi pourraient ressembler les enfants de cet âge à l’école, alors cela ressemblait à une blague.

« C’est dégoûtant de regarder en arrière maintenant de savoir ce qu’elle a fait ensuite.

LIRE LA SUITE: Moment émouvant, un couple marié âgé se retrouve dans une maison de soins après 100 jours d’intervalle

« Elle avait un trait de manipulation et pouvait aussi être impétueuse, surtout si elle se sentait attaquée.

« Elle semblait parfois sexuellement naïve. »

Ils ont également surnommé Hossain comme quelqu’un qui devient rapidement « entiché et obsédé » par les relations amoureuses.

La relation sexuelle entre l’enseignant et l’élève a duré des mois, et lorsque le garçon a voulu y mettre fin, Hossain a affirmé qu’elle était enceinte, a essayé de l’empêcher d’en parler à la police en lui offrant de l’argent et a menacé de lui faire du mal ainsi qu’à sa famille.

Après avoir admis des crimes sexuels et perverti le cours de la justice, Hossain a été emprisonnée pendant cinq ans et quatre mois au tribunal de la Couronne de Brighton la semaine dernière, son honorable juge Jeremy Gold qualifiant son crime de « campagne de harcèlement assez remarquable ».

Il a décrit son infraction comme « implacable, de grande envergure et malveillante ».

L’agent-détective de la police de Sussex, Leigh Rankin, a ajouté: « Ce fut une campagne prolongée et pénible et nous sommes heureux que justice ait été rendue pour le garçon et les plusieurs autres personnes qui se sont retrouvées piégées dans le réseau de mensonges et de manipulations d’Hossain. »

Hossain, qui aspirait à travailler avec des enfants en santé mentale et une fois postée sur LinkedIn, elle pensait que « les problèmes d’âge adulte sont profondément enracinés dans l’enfance », sera indéfiniment un délinquant sexuel enregistré.

Après sa sortie de prison, elle fera l’objet d’une ordonnance de prévention des préjudices sexuels pendant 10 ans.

Une ordonnance restrictive à durée indéterminée lui interdit également tout contact avec le garçon, la victime initiale et plusieurs autres.