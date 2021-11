Une entreprise appelée Meta qui n’est pas Facebook est prête à vendre son nom

Mark Zuckerberg voudra peut-être que nous approfondissions son métaverse, mais une entreprise de construction de PC appelée Meta n’est pas du tout intéressée.

Meta PC est un fabricant de jeux basé à Phoenix, en Arizona, qui vend des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et d’autres périphériques matériels personnalisés. Joe Darger et Zack Shutt, les fondateurs de la société, opèrent sous le nom de Meta PC depuis plus d’un an maintenant et ont déposé une demande de marque Meta en août, a rapporté TMZ lundi. Le duo ne possède pas encore le nom, mais ils sont toujours en avance sur Zuckerberg.

Cependant, Darger et Shutt sont prêts à se séparer du nom si Zuckerberg débourse plus de 20 millions de dollars en espèces. Cela peut sembler un prix demandé élevé, mais Meta PC devra tout changer de nom si un changement de nom se produit, ce qui est un processus assez coûteux.

Meta PC s’est tourné vers les médias sociaux pour me parler de toute la situation, que vous pouvez consulter ci-dessous.

pic.twitter.com/ttn9VkgZVv – PC META (@METAPCs) 28 octobre 2021

Curieusement, en raison du changement de marque de Facebook, Meta PC a enregistré une augmentation de 5000% du nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux. Darger et Shutt sont sans aucun doute les outsiders de cette histoire, alors j’espère que tout s’arrangera pour eux !

Facebook, euh, Meta a fait des progrès significatifs dans le jeu récemment alors que Resident Evil 4 VR reçoit des critiques élogieuses, et Grand Theft Auto: San Andreas VR arrive aussi.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

