Une entreprise ayant des liens familiaux avec un assistant de Hancock affirme que les contrats ont été correctement attribués

entreprise de soins de santé qui emploie en tant que directeur principal le frère de l’assistant Matt Hancock a été photographié en train de s’embrasser a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais bénéficié de la connexion avec le secrétaire à la Santé

Les rapports suggèrent que Roberto Coladangelo, directeur de la stratégie chez Partnering Health Limited (groupe PHL), était le frère de Gina Coladangelo.

Et comme le lien familial entre les deux a été confirmé samedi, PHL, qui fournit des services de soins urgents et primaires, a déclaré qu’il n’avait jamais obtenu de contrat du ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC).

Le travail de M. Hancock est en jeu après avoir été filmé en train d’embrasser Mme Coladangelo dans son bureau du DHSC.

Elle a d’abord été engagée en tant que conseillère bénévole sur un contrat de six mois en mars 2020, avant d’être nommée directrice non exécutive du département.

Il n’y a aucune suggestion d’acte répréhensible en ce qui concerne l’attribution de contrats à PHL.

À aucun moment, aucun contrat n’a été attribué en dehors de ces processus rigoureux et aucun contrat n’a jamais été attribué par le ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Mais cela survient après que M. Hancock a été déclaré coupable d’avoir commis une violation «mineure» mais non délibérée du code ministériel en omettant de déclarer qu’une entreprise familiale dans laquelle il détenait des actions avait remporté un contrat avec le NHS, à la suite d’une enquête menée par le conseiller en éthique du Premier ministre.

Le conseiller indépendant sur les normes ministérielles, Lord Geidt, a estimé que M. Hancock, 42 ​​ans, aurait dû déclarer que Topwood Limited, une entreprise détenue par sa sœur et dans laquelle il détenait 20 % des actions, avait été approuvée en tant qu’entrepreneur du NHS.

Lord Geidt ne lui a pas recommandé de démissionner.

En février, M. Hancock a également été contraint de défendre ses liens avec Hinpack, une entreprise de fabrication dirigée par l’ancien publicain Alex Bourne.

Le Guardian a rapporté à l’époque que M. Bourne, qui dirigeait le Cock Inn à Little Thurlow, un village de la circonscription du secrétaire à la Santé de West Suffolk, avait contacté M. Hancock via WhatsApp pour offrir ses services pendant la pandémie.

La société s’est associée à un fournisseur de diagnostics pour produire des tubes de prélèvement d’échantillons et des entonnoirs pour les tests Covid-19, mais M. Hancock et M. Bourne ont tous deux déclaré que le secrétaire à la Santé n’avait pas été impliqué dans l’attribution du contrat et a dit à M. Bourne de postuler via le site Web du gouvernement comme tout le monde autre.

Samedi, un porte-parole de PHL a déclaré que ses contrats avaient toujours été attribués de la bonne manière.

Ils ont déclaré : « PHL fonctionne depuis plus de 11 ans et a toujours obtenu des contrats grâce aux processus d’appel d’offres et d’approvisionnement robustes mis en place par les groupes de mise en service clinique (CCG) locaux.

