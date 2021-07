Une entreprise chinoise pourrait « faire fuiter » une technologie de pointe britannique à Pékin après le rachat de l’usine, selon un expert | Royaume-Uni | Nouvelles

Écoute, je me sentirais bizarre de rester là aussi. Et cela semble être très amusant : Adam Driver souffle de la fumée dans la caméra de manière ludique après sa première bouffée. En plus d’Adam Driver allumant sa cigarette, vous pouvez apercevoir ses co-stars d’Annette Marion Cotillard et Simon Helberg se joindre aux applaudissements. Marion […] More