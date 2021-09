Une entreprise coopérative veut commencer à vendre avec Amazon Prime

20/09/2021 à 10h19 CEST

SPORT.es

La coopérative a annoncé un partenariat avec Amazon Prime, permettant aux clients de tout le Royaume-Uni de faire l’intégralité de leurs courses en ligne avec une livraison le jour même. La chaîne de supermarchés étend également ses livraisons robotisées, ce qui lui permet de faire passer les ventes en ligne de 70 millions de livres sterling à 200 millions de livres sterling.

Le partenariat a été lancé jeudi à Glasgow et dans ses environs et sera étendu à d’autres régions du pays avant la fin de l’année. Mais le syndicat GMB a accusé The Co-op de compromettre son éthique. Les clients Amazon Prime pourront effectuer leurs achats sur le site Web d’Amazon UK. La livraison le jour même avec des créneaux horaires de deux heures est offerte gratuitement pour toutes les commandes supérieures à 40 £. La valeur minimale d’une commande est de 15 et des frais d’expédition de 3,99 s’appliquent à toutes les commandes de moins de 40 ans.

Deux villes en Angleterre, Milton Keynes et Northampton, reçoivent déjà des livraisons d’épicerie coopérative de véhicules robots autonomes fabriqués par Starship Technologies, une entreprise créée par les fondateurs de Skype.