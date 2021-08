Une entreprise cotée en bourse se prépare à devenir l’un des plus grands mineurs de Bitcoin après un accord de 120 000 000 $ Crypto new media

Le géant minier de la crypto Marathon Digital est sur le point de devenir l’un des plus grands mineurs de Bitcoin au monde après avoir signé un accord de plusieurs millions de dollars.

Dans un nouveau communiqué de presse, le géant minier basé au Nevada, qui négocie sur le Nasdaq sous le symbole boursier MARA, annonce qu’il achètera 30 000 unités du modèle Antminer S19j Pro pour un coût total de 120,7 millions de dollars.

Une fois déployé et pleinement opérationnel, le nouvel équipement portera le nombre total de mineurs de Marathon Digital à plus de 133 000, produisant environ 13,3 exahashs par seconde (EH/s).

Marathon Digital prévoit que sa puissance de hachage pourrait potentiellement représenter 12% du taux de hachage total de Bitcoin si tous les mineurs de la société, y compris ceux récemment achetés, étaient déployés aujourd’hui.

Avec ce nouvel accord, le PDG de Marathon, Fred Thiel, a déclaré que la société allait devenir l’une des plus grandes sociétés minières de Bitcoin au monde.

«Augmenter notre pourcentage du taux de hachage total du réseau augmente notre probabilité de gagner du bitcoin, et étant donné les conditions particulièrement favorables dans l’environnement minier actuel, nous pensons que c’est le moment opportun pour ajouter de nouveaux mineurs à nos opérations.

Avec cette nouvelle commande, nous augmentons nos opérations de 30 % à environ 133 000 mineurs, produisant 13,3 EH/s. En conséquence, une fois que tous les mineurs seront pleinement déployés, nos opérations minières seront parmi les plus importantes, non seulement en Amérique du Nord, mais dans le monde. »

Selon le site Web du géant minier, Marathon est en passe de déployer 103 120 mineurs de Bitcoin pouvant produire 50 à 60 BTC par jour.

