Une entreprise de Glasgow condamnée à une amende pour avoir passé 500 000 appels

09/08/2021 à 10h13 CEST

SPORT.es

Une entreprise de Glasgow a été condamnée à une amende de 150 000 £ pour avoir passé plus de 500 000 appels marketing ennuyeux. Le bureau du commissaire à l’information (ICO) a constaté que DialADeal Scotland Ltd (DDSL) avait passé les appels non sollicités entre août 2019 et mars 2020, selon la BBC.

Il s’agissait de plans d’économie d’énergie Green Deal qui n’existaient pas, y compris le remplacement des fours et des fenêtres, l’isolation des combles et les subventions d’amélioration de l’habitat. Il y a eu plus de 500 plaintes, un nombre assez élevé sur ce genre de problèmes. Les appels ont été passés à des numéros de téléphone enregistrés auprès du Service de préférence téléphonique (TPS) où les gens n’avaient pas donné leur autorisation de les recevoir, ce qui est contraire à la loi.

Les plaintes suggéraient que DDSL avait utilisé divers faux noms commerciaux et l’enquête de l’ICO a révélé que l’entreprise masquait également les numéros de téléphone à partir desquels elle appelait. Ce fait est également illégal.