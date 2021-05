Une entreprise de Nashville a reçu de sérieuses critiques en ligne pour des patchs « non vaccinés » évoquant l’Holocauste.

Une publication Instagram de Hatwrks montrait un patch en forme d’étoile jaune avec “NON VACCINÉ” affiché dessus, ressemblant aux étoiles jaunes de David que les Juifs étaient obligés de porter pendant l’Holocauste.

Capture d’écran d’un message maintenant supprimé de hatWRKS Nashville. La propriétaire du magasin (photo) n’a pas voulu parler et nous a dit de quitter sa propriété. Nous discutons avec les chefs de synagogue ce soir sur FOX17 News à 9. pic.twitter.com/Di79WwB9mq – Rachel Tiede (@RMTiede) 28 mai 2021

Membre du Congrès Marjorie Taylor Greene (R-GA) a récemment été critiquée pour sa comparaison entre les mandats de masque et « une époque de l’histoire où on disait aux gens de porter une étoile d’or et ils étaient définitivement traités comme des citoyens de seconde classe, à tel point qu’ils étaient mis dans des trains et emmenés aux chambres à gaz de l’Allemagne nazie.

journaliste de WZTV Rachel Tiede a rapporté à l’antenne qu’elle s’était rendue dans l’entreprise pour poser des questions au propriétaire, qui “n’était pas vraiment content que nous soyons là aujourd’hui” et “nous a dit de quitter la propriété”.

«Non vacciné» a été diffusé sur Twitter vendredi soir alors que les gens critiquaient le magasin:

Le reportage de WZTV comprenait des commentaires de dirigeants juifs locaux, dont l’un a déclaré que le patch “n’est qu’un mauvais service à la mémoire de ces 6 millions de Juifs qui ont été assassinés”. Le rapport a également souligné à quel point la publication initiale d’Instagram a décollé sur les réseaux sociaux avant d’être supprimée.

Vous pouvez regarder ce rapport ci-dessus, via WZTV.

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]