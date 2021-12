Une entreprise de véhicules électriques construira un campus historique de 5 milliards de dollars en Géorgie

La société de véhicules électriques Rivian investira 5 milliards de dollars pour construire un campus en Géorgie qui devrait créer 7 500 emplois, ont annoncé jeudi le gouverneur Brian Kemp et des responsables de la société.

Le projet est le plus grand projet de développement économique de l’histoire de l’État, a déclaré le bureau de Kemp. Il propulse également l’État en tant que leader dans l’industrie du véhicule électrique.

« En plus de l’accent à long terme de la Géorgie sur la logistique, les talents, la main-d’œuvre et un gouvernement réactif qui a considérablement contribué à l’annonce cruciale d’aujourd’hui, l’accent plus récent de mon administration sur l’innovation et le développement dans l’écosystème de la mobilité électrique a doté notre État d’un nouvel outil dans la boîte à outils pour offrir de grandes victoires aux Géorgiens qui travaillent dur », a déclaré Kemp.

Le campus Rivian de 2 000 acres sera situé à Stanton Springs sur un site appelé East Atlanta Megasite, représenté par la Joint Development Authority des comtés de Jasper, Morgan, Newton et Walton. Il comprendra des centres technologiques et une usine de fabrication, qui devraient produire jusqu’à 400 000 véhicules par an.

« Nous sommes heureux de nous associer à Georgia sur notre prochain site de fabrication, ce qui nous permettra de répondre à la demande de produits Rivian et de développer rapidement notre activité », a déclaré Helen Russell, directrice des ressources humaines de Rivian. « Notre travail ensemble est enraciné dans la collaboration, la transparence, l’équité et un fort sentiment d’appartenance. Nous sommes ravis que les Géorgiens apportent leur créativité et leurs idées à Rivian. Nous sommes convaincus qu’aux côtés de l’Illinois, la Géorgie est l’endroit où Rivian peut évoluer et prospérer.

La Géorgie a suscité un intérêt considérable de la part de l’industrie des véhicules électriques au cours de la dernière année. La société néerlandaise de systèmes de recharge de mobilité électrique Heliox, le fabricant turc de pièces pour véhicules électriques TEKLAS, le fabricant allemand de pièces de carrosserie automobile GEDIA et la société coréenne de fabrication de batteries chimiques pour batteries EnChem ont sélectionné l’État pour de nouveaux sites. La société coréenne de fabrication de batteries de véhicules électriques SK Innovation agrandit ses installations dans le comté de Jackson.

Kemp a annoncé le lancement de l’Alliance pour la mobilité électrique et l’innovation en juillet. La collaboration à l’échelle de l’État entre les secteurs privé et public vise à développer l’industrie et à maintenir la Géorgie «un leader national dans l’industrie de la mobilité électrique», a déclaré Kemp.