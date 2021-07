Une entreprise israélienne de « cybersécurité » harcèle des militants et des journalistes avec son logiciel

19/07/2021 à 09:35 CEST

NSO Group est une entreprise de cybersécurité qui a reçu de nombreuses critiques en raison de à quel point leurs actions étaient contraires à l’éthique. De nouvelles découvertes auraient pu révéler l’étendue de l’utilisation abusive du logiciel de NSO Gruop en se concentrant sur des personnalités du monde du journalisme et de l’activisme pour les persécuter et les extorquer. Le Washington Post a partagé une enquête menée par plusieurs partenaires selon laquelle le logiciel Pegasus de NSO a été utilisé pour pirater avec succès 37 téléphones, dont des journalistes, des militants et les deux femmes les plus proches du journaliste saoudien étrangement assassiné Jamal Khashoggi.

Les victimes figuraient sur une liste de 2016 de 50 000 numéros de téléphone provenant de pays soupçonnés d’exercer une surveillance approfondie de ceux-ci. éléments qu’ils jugent contraires au régime comme la Hongrie et l’Arabie saoudite. La liste incluse 1 000 personnes qui ne correspondaient manifestement pas aux cibles criminelles envisagées par le logicielet, dont plus de 600 politiciens, 189 journalistes, 85 militants des droits de l’homme et 65 dirigeants d’entreprise.

NSO a fermement nié les allégations découlant de l’enquête.n.m. Il a fait valoir que l’information “n’avait aucun fondement factuel” et a rejeté l’idée que Pegasus ait été utilisé pour attaquer Khashoggi ou ses associés.. Il a fait valoir qu’il avait fermé l’accès à des pays contraires à l’éthique “à plusieurs reprises” en raison d’abus passés, et que la liste était trop longue pour se concentrer uniquement sur les chiffres que ses pays clients auraient ciblés.