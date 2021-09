Une entreprise israélienne vous paie pour créer un deepfake avec votre image pour l’utiliser dans des publicités et des cours, et les acteurs costumés se fâchent | La technologie

in

Deepfake en tant qu’entreprise va exploser dans les années à venir. La société Hour One est l’une des pionnières, et sa proposition est très intéressante… et controversée.

Pourquoi mettre une bannière avec une photo statique de votre entreprise, si vous pouvez utiliser une vidéo ou une animation avec des acteurs synthétiques pour le même prix ?

Fini les cours de service technique ennuyeux ou les FAQ avec des textes longs et lourds. Maintenant, une gentille personne les lit pour vous, avec le sourire.

Comme nous le dit Business Insider, la société israélienne Heure une paie toute personne ordinaire pour prenez une photo de votre visage et signez un permis pour créer un deepfake que vous utiliserez dans la publicité, ou pour lire du texte dans les cours et les services techniques, comme on peut le voir dans cette vidéo :

Ce que vous avez vu dans la vidéo est une simple photo placée sur un corps et alimenté par une intelligence artificielle entraînée par l’apprentissage en profondeur.

Hour One a déjà dans son catalogue des centaines d’acteurs virtuels de tous âges, aspects, ethnies et races, qui peuvent également parler n’importe quelle langue.

Deepfakes utilise l’intelligence artificielle pour animer une photo au point d’en faire un acteur qui peut faire et dire n’importe quoi.

Ils sont devenus populaires il y a quelques années lorsque les visages d’acteurs célèbres ont été utilisés dans des scènes pornographiques, ou pour forcer les politiciens à dire des choses que la vraie version ne dirait jamais… Ici vous pouvez voir un deepfake utilisant le visage de Tom Cruise, ce qui vous laisse la bouche ouverte :

Au-delà du morbide ou de la blague, c’est une technologie qui a un bassin versant illégal et même potentiellement dangereux– A été utilisé pour tromper les électeurs avec de fausses vidéos de politiciens rivaux racontant des mensonges.

Mais comme toute technologie, peut également être utilisé légalement pour faire des affaires.

La société israélienne Hour One utilise déjà deepfake pour des tâches aussi intéressantes que la création de vidéos publicitaires pour les entreprises, créer des professeurs virtuels dans les cours en ligne, assister les utilisateurs dans le service technique, maisons témoins sur les sites immobiliers, soumettre des rapports financiers, beaucoup plus.

Hour One paie de l’argent aux gens ordinaires pour pose devant une caméra 4K en faisant divers gestes du visage: sourire, doute, surprise, etc. Vous n’avez besoin que d’une poignée de photos pour créer un deepfake, un clone numérique de vous qui peut faire ou dire n’importe quoi.

Le premier avantage de ce système est que vous n’avez pas besoin d’engager le même acteur à chaque fois qu’on vous commande une annonce, ou mettre un visage sur un service technique, ou un message.

Avec seulement quelques photos, vous disposez d’un acteur numérique que vous pouvez utiliser autant de fois que vous le souhaitez. Les personnes qui ont donné leur visage et leur image facturent une commission pour chaque travail, il ne s’agit pas d’un paiement unique. Bien que physiquement, ils n’ont eu à travailler que sur une seule séance photo.

Pour les clients, c’est aussi rentable, car les vidéos avec des acteurs synthétiques sont beaucoup moins chères que d’embaucher un acteur en direct.

Et c’est là que commence la polémique : Les acteurs de la publicité classent cette technologie comme intrusion de main-d’œuvre, parce que les acteurs deepfake sont des gens non formés qui ne savent pas comment jouer, mais qui leur enlèvent leur travail.

Des experts comme Jessie Hammerling du Centre de recherche et d’éducation sur le travail de l’UC Berkeley voient un autre problème : les personnes qui ont abandonné leur visage. ils ne savent pas et ne peuvent pas décider ce que leur acteur synthétique va dire, ou pour quelles entreprises il va travailler.

Nous allons beaucoup entendre parler d’acteurs synthétiques dans les années à venir, non seulement dans la publicité mais aussi dans le cinéma, la politique et d’autres domaines controversés.