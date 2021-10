Une entreprise mexicaine lance des certificats de test COVID-19 alimentés par la blockchain

La panique de la crise du COVID-19 semble se dissiper après près de deux ans ; Cependant, les gouvernements du monde entier sont toujours à la recherche d’outils pour contrôler son expansion et permettre à leurs citoyens de reprendre une vie normale.

Une entreprise mexicaine utilise la technologie de la blockchain pour améliorer la fiabilité des tests de diagnostic COVID-19, en utilisant la cryptographie et l’auditabilité en temps réel de la blockchain comme moyen de prévenir la contrefaçon et la fraude.

Combattre le COVID-19 avec la technologie décentralisée

Selon un rapport du média hispanique iProUP, la société de services médicaux MDS a lancé une application de test rapide et un service d’interprétation, ainsi qu’une collecte d’échantillons PCR à domicile spécialement conçue pour réagir au COVID-19. Les résultats sont livrés physiquement et numériquement 24 heures plus tard et seront certifiés avec la technologie blockchain pour garantir en temps réel l’application du test et l’authenticité des résultats.

Représentation d’un certificat numérique protégé par la technologie blockchain. Image : MDS

Comme expliqué sur son site Web, MDS produit un hachage unique associé aux résultats de chaque test et génère un code QR qui renvoie à un certificat numérique contenant les informations personnelles de la personne qui a effectué le test, les résultats obtenus, le médecin responsable de l’administration du test. test et la date à laquelle le test a été effectué.

Pour éviter la falsification des résultats négatifs, nous avons commencé à certifier les tests de détection du SRAS-CoV-2 avec la technologie blockchain et la signature cryptographique, qui protège les informations dans un QR Code unique, immuable et inaltérable qui peut être vérifié dans le monde entier.

Mexique : Pro-Blockchain, Anti-Bitcoin

Le Mexique est l’un des pays d’Amérique latine où l’application de la technologie blockchain a connu des cas d’utilisation qui transcendent le monétaire.

À titre d’exemple, le Congrès local de Quintana Roo à Cancun, au Mexique, a expérimenté la mise en œuvre de la blockchain Avalanche pour numériser les dossiers de l’administration publique locale. Le projet a été mis en œuvre avec succès en mars pour un coût de 600 000 pesos mexicains (290 000 USD).

Cependant, la semaine où le congrès a décidé de ne pas renouveler le contrat au motif que l’utilisation de la blockchain était « surqualifiée » pour les besoins du pouvoir législatif, c’est-à-dire que les coûts l’emportaient sur les avantages.

De même, la Chambre nationale de commerce (CANACO) de Querétaro, au Mexique, avait déjà annoncé la disponibilité d’un passeport de vaccination numérique délivré en alliance avec la société blockchain Xertify, qui permettrait aux habitants de numériser leurs certificats physiques délivrés par les autorités après un paiement. d’environ 400 pesos.

Cependant, lorsqu’il s’agit de financer, l’utilisation des crypto-monnaies – notamment Bitcoin – ne bénéficie pas du même soutien de la part des autorités.

La Banque centrale du pays a déjà arrêté une initiative du président de Banco Azteca pour offrir la compatibilité Bitcoin et a agi contre 12 échanges de crypto-monnaie pour être liés à des cartels criminels. Même la semaine dernière, le président du pays a même exclu l’utilisation de Bitcoin comme monnaie légale.

Ainsi, au moins pour l’instant, au Mexique, la révolution financière et la révolution blockchain emprunteront deux chemins très éloignés.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.