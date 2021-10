Une entreprise paie 6 000 euros pour voir tous les épisodes des Simpson en deux mois, pour prédire l’avenir | Divertissement

Si vous voulez prédire l’avenir, vous pouvez gaspiller votre argent en payant une diseuse de bonne aventure, ou vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus scientifique : tournez-vous vers Les Simpsons…

Tout au long de leur plus de 30 saisons et plus de 700 chapitres, Les Simpsons ils ont fait de nombreuses prédictions pour l’avenir … et certaines d’entre elles ont été correctes.

La présidence de Trump, le rachat de Fox par Disney, le boson de Higgs, et même des prédictions locales, comme la présentatrice Susanna Griso interviewant quelqu’un sur un volcan, avec un foulard inclus… (voir photo d’ouverture).

Ce sont toutes des coïncidences amusantes, mais un casino britannique l’a pris tellement au sérieux que paie près de 6 000 euros pour regarder tous les épisodes des Simpson en 2 mois, pour prédire l’avenir.

Cette entreprise veut analyser les tendances dans les intrigues des Simpsons, dans le but de prédire ce qui se passera en 2022.

Vous avez créé le travail Analyste de la série Les Simpson, et payer 5 000 livres (environ 5 965 euros) pour voir tous les épisodes des Simpsons.

Dans la journée de travail de 8 heures, ils sont visualisés environ 24 chapitres par jour, ajouter 35,5 heures par semaine, pendant deux mois. Avec une boîte de donuts offerte par semaine.

Pour vous épargner le calcul, le paiement est d’environ 8 euros par chapitre.

Il faut deux mois d’heures de travail pour regarder les plus de 700 épisodes des Simpsons, un chiffre qui a été atteint en août dernier. Et il y a déjà signé au moins deux autres saisons…

Mais le travail d’un analyste ne consiste pas seulement à regarder les chapitres. Vous devez rédiger un petit rapport sur chacun d’eux, mettant en évidence des scènes clés de l’intrigue qui peuvent être utilisées pour prédire l’avenir.

Ensuite, un groupe d’experts tentera de choisir qui pourrait devenir une réalité en 2022.

Une histoire curieuse qui sonne comme une campagne publicitaire. Mais il sera intéressant de voir combien de vos prédictions se réaliseront…