Une entreprise travaille sur des « biowearables » pour mesurer notre glucose, lactate ou alcool

01/08/2022 à 21:55 CET

L’entreprise de technologie et de santé Abbott travaille sur des appareils « biowearables » pour suivre certains éléments du corps, dans l’idée qu’ils fournissent aux utilisateurs plus d’informations sur leur état de santé général et les aider à passer à l’action. Les appareils Lingo mesureront le glucose, les cétones et le lactate, et peut-être Ils seront en mesure de surveiller les niveaux d’alcool.

Abbott est une entreprise qui ne nous ressemble pas beaucoup en Europe, mais aux États-Unis, elle est devenue célèbre pour ses tests antigéniques rapides pour COVID-19. Les prochains dispositifs biologiques sont basés sur la technologie de détection qu’Abbott a développée pour Freestyle Livre, des wearables destinés au monde du sport. Les athlètes utilisent une version de l’appareil pour aider à optimiser leur apport alimentaire pour leur entraînement et leurs compétitions.

Le but du dispositif biologique cétonique est de fournir une surveillance continue des cétones afin que les utilisateurs puissent voir combien de temps faut-il pour entrer en cétose. C’est un état où un corps n’a pas assez de glucides pour se convertir en énergie et brûle plutôt les graisses (et génère des cétones). Avec lui appareil de lactate portable, l’objectif d’Abbott est de mesurer en continu l’accumulation de lactate pendant que vous faites de l’exercice. Il dit qu’il peut fournir des informations sur les performances sportives.

Il faudra un certain temps avant qu’Abbott puisse mettre cette technologie sur le marché des consommateurs. Lorsque les biowearables arriveront et fonctionneront comme promis, ils devraient aider ceux qui souhaitent surveiller de près l’état de leur corps à le faire.