Une épidémie dans un établissement au Kentucky ⋆ .

Le CDC a publié l’étude hier: Épidémie de COVID-19 associée à une variante de la lignée SRAS-CoV-2 R.1 dans un établissement de soins infirmiers qualifié après un programme de vaccination – Kentucky, mars 2021

Ensuite, l’une de mes sources préférées d’informations liées au COVID, votre épidémiologiste locale (Katelyn Jetelina) l’a décomposée pour nous en des termes facilement compréhensibles: Épidémie après une campagne de vaccination au Kentucky – Et ce que nous pouvons en apprendre.

Voici l’histoire.

Un établissement de soins infirmiers qualifié au Kentucky a offert 3 cliniques de vaccination pour le personnel et les résidents en janvier et février 2021. Ils ont réussi à vacciner 90,4% des résidents et 52,6% du personnel; cependant, de nombreux membres du personnel et quelques résidents ont refusé le vaccin après s’être vu offrir de multiples possibilités.

Le 1er mars, un membre du personnel symptomatique non vacciné, infecté par le COVID est venu travailler, et une épidémie était bientôt en cours. L’établissement a commencé à tester tout le monde avec des tests antigéniques rapides dès qu’ils ont compris qu’une épidémie était en cours.

Lorsque l’épidémie s’est calmée, le vaccin avait fait un travail impressionnant (mais pas parfait), et la conséquence de NE PAS vacciner était déchirante:

Les taux d’attaque étaient trois à quatre fois plus faibles (25% contre 75% chez les résidents; 7% contre 30% parmi le personnel) Les taux de symptômes étaient plus faibles (33% contre 83% chez les résidents; 50% contre 94% parmi le personnel Hospitalisation les taux étaient inférieurs (3% contre 50% parmi les résidents, aucun membre du personnel n’a été hospitalisé) Les taux de mortalité étaient plus faibles (1,4% contre 25% parmi les résidents; aucun membre du personnel n’est décédé)

Sur 8 résidents non vaccinés, 6 ont été infectés, 4 ont été hospitalisés, 2 sont décédés.

Sur 71 résidents vaccinés, 18 ont été infectés, 2 ont été hospitalisés, 1 est décédé.

Le virus s’est avéré être une variante particulièrement désagréable, mais malgré cela, le vaccin (Pfizer dans ce cas) offrait une protection assez impressionnante.

Je vais laisser votre épidémiologiste local avoir le dernier mot:

Votre décision de ne pas vous faire vacciner a des implications directes sur les autres, même parmi ceux déjà vaccinés. Obtenir. cette. vaccin.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!