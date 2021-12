Une épine indéniable au côté de Mikel Arteta

Au risque de sonner comme un record battu, il manque quelque chose à Arsenal. Parmi le potentiel croissant entourant l’équipe, le style de jeu et le « processus » clair qui prend forme, quelque chose – ou quelqu’un – ne clique pas tout à fait. Et c’est Pierre Emerick-Aubameyang. Auparavant, la star de la série portant un masque de super-héros et marquant des buts, l’attaquant gabonais commence à ressembler à une vieille pièce sur une voiture moderne.

Contre Manchester United, la suggestion qu’Arsenal pourrait faire avec une mise à niveau en première ligne n’aurait pas pu être davantage prouvée par le manque d’influence d’Aubameyang. Il a maintenant disputé cinq matchs de Premier League sans but et continue de ressembler de moins en moins à une partie irremplaçable du plan d’Arteta.

Pierre-Emerick Aubameyang : de la plus grande force d’Arsenal à une flagrante faiblesse

Arsenal doit trouver la pièce manquante

Lorsque vous regardez autour de la formation de départ la plus forte d’Arsenal, cela semble plus impressionnant qu’il ne l’a été depuis l’époque d’Alexis Sanchez et co.

La ligne de fond est établie et cohérente depuis l’émergence d’Aaron Ramsdale pour remplacer Bernd Leno, jusqu’au partenariat de Ben White et Gabriel. Pendant ce temps, le milieu de terrain prend également forme – avec ou sans Thomas Partey, sujet aux blessures. Aux côtés de ce milieu de terrain, Bukayo Saka et Emile Smith Rowe dirigent le show. Le fait est qu’en regardant autour de l’équipe actuelle d’Arsenal, il ne manque qu’une chose : un buteur.

Aubameyang était autrefois cet homme. Mais, alors qu’un match à Old Trafford impliquant cinq buts l’a dépassé, il est devenu clair qu’il n’a jamais été aussi loin de remplir le rôle de buteur sous Arteta. C’est un problème auquel les Gunners doivent faire face pour l’instant, avant de le résoudre en janvier. Ils sont sur le point d’impressionner par des résultats plutôt que par des performances ; ils ont juste besoin de cette pièce manquante.

Comment Arteta résout-il le problème avant janvier ?

Pour l’instant, le problème d’Aubameyang ne semble se poser que dans les soi-disant gros jeux, ce qui est une chance pour Arteta. Arsenal n’affrontera aucun des « six grands » en décembre. En fait, leur plus gros match ce mois-ci est contre une équipe d’Everton avec une seule victoire lors de leurs neuf derniers matchs. Pour la première fois depuis ce qui semble être une éternité, Arsenal a l’opportunité de vraiment passer un joyeux Noël en Premier League, le problème d’Aubameyang ne se manifestant probablement pas de manière cohérente.

Si le problème commence à devenir évident dans les « petits jeux », alors Arteta doit prendre une décision ; il doit être courageux, comme le sont tous les bons managers de football. L’Espagnol a la chance d’avoir un certain Gabriel Martinelli dans son équipe : un joueur né pour le football Arsenal tente de jouer ; un joueur qui va appuyer, qui va exciter, et, éventuellement, obtiendra des résultats. Il a juste besoin du même niveau de confiance qu’Aubameyang en difficulté reçoit.

Actuellement, à seulement un point de West Ham, quatrième, si Arsenal parvient à résoudre ses problèmes frappants, il pourrait bien finir par trouver la pièce manquante de son puzzle de qualification pour la Ligue des champions avant la fin de la saison.

