Une équipe de football du lycée aurait menti à ESPN pour jouer à la télévision nationale

Une équipe de football du lycée est dans l’eau chaude après avoir joué un match à la télévision nationale. Dimanche, ESPN a diffusé un match de football au lycée entre IMG Academy de Floride et Bishop Sycamore de l’Ohio. IMG, les champions nationaux en titre, ont battu Bishop Sycamore 58-0, mais avant la fin du match, les annonceurs ont dit aux personnes qui écoutaient et regardaient que Bishop Sycamore n’était pas l’équipe qui prétendait être.

Les annonceurs ont déclaré avoir été induits en erreur par Bishop Sycamore et n’ont pas fait assez pour vérifier le calibre des joueurs de l’équipe. L’évêque Sycamore nous a dit qu’ils avaient un certain nombre de prospects de Division I sur leur liste », a déclaré le diffuseur Anif Shroff. “Pour être franc, nous n’avons pas pu vérifier beaucoup de choses.”

Les éloges d’ESPN ONT ENTRÉ sur l’évêque Sycamore 💀 pic.twitter.com/RCJv46gOA3 – BuckeyeScoop.com (@kirk_barton) 29 août 2021

Selon Awful Announcing, Bishop Sycamore et IMG jouaient dans le Geico Kickoff Classic, qui est réservé par Paragon Marketing. ESPN, qui a été partenaire de Paragon, aurait affirmé avoir informé la société de marketing des semaines à l’avance lorsqu’ils ne pouvaient rien apprendre sur les joueurs ou l’école. Et quelques jours seulement avant le match, Bishop Sycamore a renfloué une conférence téléphonique avec ESPN avant de fournir une fiche d’information dimanche, affirmant que plusieurs joueurs avaient des offres majeures de Division I.

Un autre problème majeur est que Bishop Sycamore jouait son deuxième match en trois jours. “Leur équipe était cependant très petite – 30 à 35 joueurs seraient mon estimation”, a déclaré un journaliste à Awful Annoncing. “Et ils ont eu un tas de blessures au cours du match, ce qui est logique s’ils jouaient pour la deuxième fois en trois jours.” Paragon a déclaré à Awful Annoncing que l’IMG et Bishop Sycamore avaient verbalement accepté de jouer en mars. Bishop Sycamore avait été recommandé par Prep Gridiron Logistics mais n’était pas impliqué dans l’organisation du match.

Désolé. Ils n’avaient rien à faire à ce jeu aujourd’hui. Rien. Je me sens mal pour les enfants. La santé et la sécurité des joueurs étaient menacées aujourd’hui. C’était inconfortable pour quiconque regardait. https://t.co/Eq39vdywLm – Anish Shroff (@AnishESPN) 29 août 2021

En plus de cela, Bishop Sycamore n’est peut-être pas une vraie école. Il n’est pas reconnu par l’Ohio Athletic Association et il n’y a aucune vérification des installations de pratique d’un emplacement physique et de l’éligibilité de la liste. “Nous regrettons que cela se soit produit et en avons discuté avec Paragon, qui a sécurisé le match et gère la majorité de la programmation de nos événements au lycée”, a déclaré ESPN dans un communiqué. “Ils nous ont assuré qu’ils prendraient des mesures pour empêcher ce genre de situation de se produire à l’avenir.

Ce n’est pas la première fois que cela arrive à l’évêque Sycamore. En 2019, l’équipe devait jouer au Mainland High School de Floride dans le Freedom Bowl situé en Géorgie. Le match a été annulé en raison d’une « rupture de contrat », car le personnel de Bishop Sycamore n’a pas fourni une liste complète avant la date limite du 10 août et n’a pas réservé ses chambres d’hôtel dans les 30 jours suivant la signature du contrat.