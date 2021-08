Une équipe de football livre un ballon de match au domicile de QB après une blessure dévastatrice

in

Ce contenu vient de nos amis de Sportskind.

Le quart-arrière du lycée Kevin Balewicz savait que quelque chose n’allait pas lorsqu’il a senti un craquement dans sa jambe lors d’une blessure pendant le match.

REGARDEZ KEVIN FAIRE UN RETOUR MIRACULEUX AU SPORT APRÈS UNE BLESSURE DÉBILIRATOIRE LUI A PRESQUE COTÉ SA JAMBE DANS LE JOUEUR CI-DESSUS.

Il est rentré chez lui en pensant qu’il s’agissait d’une entorse à la cheville, mais la douleur s’est aggravée jusqu’à ce qu’une nuit c’était insupportable et sa famille l’a emmené d’urgence à l’hôpital.

Quelques jours plus tard, Kevin et ses parents ont appris à quel point cette blessure était grave. Il souffrait du syndrome des loges. Les muscles de sa jambe gauche étaient en train de mourir et libéraient des toxines dans son corps.

Les médecins ont dû effectuer une intervention chirurgicale d’urgence sur sa jambe et ont annoncé à la famille Balewicz la triste nouvelle qu’elle pourrait devoir être amputée.

Lorsque Kevin s’est réveillé de l’opération, il a immédiatement regardé sa jambe.

“C’était toujours là”, dit Kevin. « J’étais plutôt content. »

En deux mois, Kevin a fait des progrès significatifs.

Un moment qu’il n’oubliera jamais est celui où toute son équipe s’est emballée dans deux autobus scolaires et s’est présentée chez lui avec le ballon de match après une victoire majeure.

« Il est aussi coriace que possible, et c’est un coéquipier et une personne formidables », a déclaré le capitaine senior Zack Athy. “C’était donc le moins que nous puissions faire pour lui.”

“Je n’avais aucune idée qu’ils préparaient cela”, a déclaré Kevin. “Ça signifait beaucoup pour moi.”

À peine deux mois plus tard, l’athlète des quatre sports était de retour à faire ce qu’il aime. Il a peut-être raté le reste de la saison de football, mais il est revenu sur le terrain de baseball et a fait le retour le plus incroyable.

Kevin est en lice pour un prix de courage aux USA TODAY High School Sports Awards de cette année.

L’émission USA TODAY High School Sports Awards, animée par Michael Strahan et Rob Gronkowski, nommera les meilleurs athlètes du secondaire de tout le pays. Regardez-le à partir du jeudi 5 août à 20 h sur sportsawards.usatoday.com, YouTube et les chaînes USA TODAY et USA TODAY Sports sur votre Roku ou votre smart TV.