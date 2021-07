Une équipe d’entraîneurs totalement renouvelée

in

Quelques heures après l’annonce officielle de Míchel Sánchez en tant que nouvel entraîneur de Gérone, peu à peu les détails de ce que sera son équipe d’entraîneurs à Montilivi sont connus. Dans cette nouvelle aventure vous serez accompagné, comme toujours, de votre deuxième Enregistrer Funet, et votre préparateur physique, David Porcel.

Il manquera toujours au staff l’entraîneur des gardiens. Dans ce sens, aujourd’hui la continuité de Joseba Ituarte a été exclue, qui a occupé le poste la saison dernière. Ituarte avait l’approbation de Míchel pour continuer dans l’équipe d’entraîneurs mais à la fin il n’y avait pas de compréhension. Le Basque est arrivé à Montilivi l’année dernière aux mains de Francisco Rodríguez, avec qui il avait déjà travaillé à Almería. De cette façon, le personnel de ce cours 2021-22 sera totalement nouveau dans le club de Gérone, puisque Jaime Ramos et José Ortega, les assistants de Francisco, ne suivent pas non plus.

En attendant, le club présentera demain la nouvelle campagne d’abonnement. Rappelons que Gérone a proposé trois modes de compensation aux membres pour n’avoir pu participer à aucun match de championnat la saison dernière. Aux portes des visites médicales préalables au début de la pré-saison, plus aucune nouvelle n’est à exclure ce week-end.