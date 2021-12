Une équipe d’expédition de trois membres déploie un drapeau tricolore, d’une superficie de 7 500 pieds carrés, au plus haut sommet de l’Antarctique : tout ce qu’il faut savoir

Le ministère de la Défense de l’Union, le ministère de la Jeunesse et des Sports du Centre et le département de la jeunesse et des sports de l’État ont soutenu et coordonné l’expédition sous la bannière « Azadi Kaa Amrit Mahotsav ».

Tricolore déployé en Antarctique : L’Himalayan Mountaineering Institute (HMI) à Darjeeling a dirigé une expédition en Antarctique et il a maintenant terminé sa mission Antarctique 2021. L’expédition, qui comprenait trois membres, a hissé le drapeau national indien d’une superficie de 7 500 pieds carrés au plus haut sommet de l’Antarctique – le mont Vinson. Le ministère de la Défense de l’Union, le ministère de la Jeunesse et des Sports du Centre et le département de la jeunesse et des sports de l’État ont soutenu et coordonné l’expédition sous la bannière « Azadi Kaa Amrit Mahotsav » pour célébrer le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde, selon un rapport publié en C’EST À DIRE. L’expédition était dirigée par le capitaine de groupe Jai Kishan pour promouvoir le patriotisme parmi le peuple et la jeunesse de l’Inde à travers l’aventure.

Le capitaine de groupe Jai Kishan était accompagné de Naik Subedar Mahendra Yadav et Sumendu. Le ministre de la Défense Rajnath Singh avait approuvé l’expédition en Antarctique le 17 août et le 26 novembre, l’équipe de trois membres s’est déplacée et a installé le camp de base du mont Vinson. Plusieurs missions ont été entreprises par eux pendant cette période. Par exemple, l’équipe d’expédition a affiché le gigantesque drapeau indien au camp de base du mont Vinson parmi plusieurs alpinistes d’autres pays le 27 novembre même sans avoir eu de temps de repos après avoir installé leur base. Cela a conduit l’Inde à devenir la première nation au monde à afficher un drapeau aussi gigantesque en Antarctique.

C’est le 30 novembre que l’équipe a déployé le drapeau national indien au mont Vinson à une altitude de 16 050 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Au cours des trois jours suivants, l’équipe a non seulement fait face à une tempête polaire, mais a également sauvé deux alpinistes originaires d’Allemagne.

L’IE a cité le capitaine de groupe Kishan disant que leur objectif n’était pas seulement d’escalader le plus haut sommet de l’Antarctique, mais aussi de laisser une « empreinte » sur le continent blanc. Il a également déclaré que la taille du drapeau – 7 500 pieds carrés – était encore plus importante en raison du fait que l’Inde célèbre actuellement le 75e anniversaire de son indépendance.

Le 12 décembre, l’équipe de l’expédition a également sauté en parachute d’une hauteur de 13 500 pieds et exposé le drapeau tricolore au-dessus de la région des Andes au Chili.

