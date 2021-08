Une équipe sur mesure pour Saras

24/08/2021 à 6h30 CEST

Le Barça change, en partie, la structure de l’équipe. Bien que Sarunas Jasikevicius conserve une bonne partie d’un noyau dur de joueurs qui ont réalisé une magnifique saison la saison dernière, les pertes comme les ajouts ne laissent personne indifférent. L’entraîneur blaugrana semble parier sur une équipe encore plus offensive.

Dans le changement de ‘cartes’ il permet la marche de Hanga, Claver, Pustovyi ou Westermann, avec un profil défensif clair, et signer Jokubaitis, Sanli, Laprovittola et Hayes. Les quatre ont un jeu plus marquant et, en général, le Barça perd des centimètres dans les changements. Le fait que Jasikevicius aime miser sur des joueurs plus polyvalents et mobiles est réaffirmé au détriment des plus gros.

Démolition d’artillerie

Le Barça aura un périmètre spectaculaire. Les pertes en position de base d’Heurtel, Westermann et Bolmaro seront améliorées avec l’arrivée de Jokubaitis et Laprovittola. Pour l’instant, l’équipe disposera de trois bases de garantie. Il semble que personne ne veuille revenir à ses anciennes habitudes et qu’ils finissent par jouer avec un seul meneur et un garde pour aider dans la direction, comme cela s’est produit ces dernières saisons. Calathes sera sans aucun doute la barre et le leader de l’équipe.

Mais la jeunesse de Jokubaitis et L’expérience de Laprovittola ils sont un complément parfait. L’Argentin sait en quoi consiste ce jeu et, dans les situations difficiles, il a suffisamment de sang-froid pour choisir la meilleure option. Vous n’aurez probablement pas beaucoup de minutes, mais vous êtes maintenant habitué à ces rotations. Au contraire, le jeune Lituanien sera un joueur important.

Plus physique que Calathes, avec un excellent 1×1 et 2×2, un bon lancer extérieur et, si besoin, il peut toujours disposer de deux minutes. La marche de Hanga vers Madrid c’est encore une des grandes surprises de l’été. Il est clair que Jasikevicius ne correspondait pas tout à fait. En fait, il n’a pas eu beaucoup de minutes dans la dernière ligne droite de la saison dernière, mais sa défaite est surprenante.

Hayes ferme l’équipe en attendant Pau Gasol

| FCB

Claver n’était pas non plus du goût de Saras et, en un clin d’œil, le Barça s’est retrouvé sans trois grands. La récente signature de Hayes vise à pallier ce déficit. Nous sommes face à un autre ancien de Zalgiris et, donc, dans l’orbite de l’entraîneur blaugrana, dont on peut dire qu’il a d’excellents chiffres. Ce n’est pas un grand joueur, mais il est physique, et il joue de préférence devant le panier. C’est un ‘gamer’ comme Higgins, il génère beaucoup de gibier, dissolvant dans le 1×1, et qui est indifférent à pénétrer ou tirer de l’extérieur.

Lors de la dernière Euroligue, il a tiré les mêmes tirs de deux que de trois et avec un pourcentage similaire de 44%. Une garantie de points, mais habituée à jouer presque 30′ par match. Si l’on ajoute à ces trois incorporations triples spécialistes comme Abrines et Kuric, un polyvalent comme Sergi Martínez, un cerveau de Calathes et l’omniprésent Higgins, le résultat marque un jeu extérieur dévastateur.

Solidité intérieure

À l’intérieur, Saras a seulement fait le changement de Sanli à Pustovyi. Un ancien d’Efes avec beaucoup d’expérience qui fournira moins d’intimidation que Pustovyi, mais plus de capacité offensive et de possibilité d’ouvrir le terrain. Un aspect important pour, par exemple, poser des problèmes à Tavares. Sanli a une bonne main à 3-4 mètres, et il est excellent pour les continuations 2×2. Quelque chose qui avec les extérieurs Blaugrana peut être une vraie mine.

Sanli et Jokubaitis sont deux signatures de garanties

| FCB

Le Barça est presque obligé d’avoir un “plafond” dans l’effectif, et Sanli peut être un excellent complément. Cependant, et comme cela s’est produit à Efes, il ne sera pas un homme de plusieurs minutes, mais ses rotations s’additionneront toujours. En attendant la décision finale de Pau Gasol, le reste du jeu intérieur reste le même. Si Pau ne continue pas, le grand bénéficiaire sera Oriola. Celui de Tàrrega a déjà amplement démontré son caractère et son implication dans l’équipe. Sa vitesse et sa polyvalence vont bien avec l’esprit joyeux que Saras imprime.

De son côté, Davies sera, encore une fois, la pièce incontestée en position de cinq. Agression, défense, rebond et présence lorsque le ballon brûle. L’entraîneur Blaugrana, quand les choses se passent bien, l’a toujours sur la piste. Il est le prototype d’un grand joueur que Saras idéalise pour son équipe et qu’elle avait également sous ses ordres à Zalgiris. Une autre clé du succès du Barça sera la performance de Mirotic. Il n’est pas nécessaire de se rappeler les intermittences qu’il a eues l’année dernière et les doutes qu’il a manifestés dans de nombreux matchs décisifs. S’il ne se comporte pas comme une référence, il sera difficile pour le Barça de se qualifier pour l’Euroligue.

Avec pléthore de Mirotic, ceux de Saras sont candidats à tout. Espérons que l’été ait été un choc pour les Monténégrins. Il faut dire que, de son côté, Smits donne un précieux soulagement à Mirotic. Un joueur qui est entré sans faire de bruit, mais qui a fini par gagner les rotations que lui donne Jasikevicius.

| FCB

Pression supplémentaire

La direction des Blaugrana, malgré les innombrables problèmes financiers du club, a su maintenir et élargir une équipe gagnante. Saras a constitué une équipe à sa mesure. Les sorties et les incorporations ont leur approbation.

Maintenant, dans le vestiaire, il y a beaucoup de joueurs qu’il connaît, ou a eu à Zalgiris, et qui sait jusqu’où ils peuvent lui donner. Un technicien ne peut pas demander plus. Sans aucun doute, l’équipe cette saison, et bien sûr Jasikevicius, auront une pression supplémentaire pour remporter des titres. On attend de voir la performance de ce Barça passionnant.