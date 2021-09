Une erreur de “deux millimètres” avec l’embrayage a causé le mauvais départ de Hamilton · .

in

Lewis Hamilton a déclaré que sa mauvaise escapade dans la course de qualification du sprint du Grand Prix d’Italie était due à une erreur qu’il avait commise avec son embrayage.

Le pilote Mercedes a admis qu’il n’avait pas optimisé sa sortie de la deuxième place sur la grille. Cela a permis à son rival au championnat Max Verstappen et aux deux pilotes McLaren de le dépasser avant d’atteindre le premier virage.

Hamilton est également sorti de la première chicane derrière Pierre Gasly, même si le pilote AlphaTauri a chuté au virage suivant.

“Le départ était juste une traction cassée”, a expliqué Hamilton, “subtile, comme deux millimètres de trop avec la palette d’embrayage et le patinage des roues – c’est tout.”

Hamilton a été entendu poser des questions sur son mauvais départ à la radio après le déploiement de la voiture de sécurité dans le premier tour de la course. « À quelle profondeur suis-je allé ? » Il a demandé. « Deux pour cent », a répondu l’ingénieur de course Peter Bonnington. Hamilton s’est excusé auprès de son équipe pour cette erreur.

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a déclaré que le dérapage était coûteux pour la course de Hamilton. “Entre héros et zéro au départ, il y a une si belle marge”, a-t-il déclaré. “Pour être honnête, il arrive que les roues patinent trop, et cela nous a beaucoup mordus aujourd’hui. Mais il y a tout à jouer demain.

Le champion du monde a terminé cinquième de la course de qualification du sprint car il n’a pas pu dépasser les voitures qui l’ont dépassé.

« J’étais agressif autant que je pouvais l’être », a déclaré Hamilton. « Je ne pouvais tout simplement pas [pass]. Les McLaren sont les plus rapides dans les lignes droites et je n’ai tout simplement pas pu m’approcher suffisamment pour ensuite capitaliser sur une ligne droite. Ils étaient tout aussi rapides dans les lignes droites, sinon plus rapides.

