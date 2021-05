Une erreur de golf de Bryson DeChambeau suscite le chaos ⋆ .

Bryson DeChambeau est connu pour ses longues distances, mais c’est quelque chose d’entièrement différent.

Le long frappeur du PGA Tour a quitté le championnat Wells Fargo à Charlotte après avoir terminé les deux premiers tours à 2 par-dessus car il était convaincu qu’il allait rater la coupe. Il était à peu près à la 90e place quand il a bouclé et seuls les 65 premiers se sont qualifiés pour le week-end.

Mais les scores à travers le peloton se sont aggravés alors que les vents se levaient vendredi après-midi à Quail Hollow et que le score de DeChambeau était juste assez bon pour se faufiler dans le top 65.

Le seul problème? Il était en route vers Dallas quand il a découvert que son heure de départ pour le troisième tour était de 8 h 10 samedi.

«Eh bien, oups. C’était une erreur », a déclaré DeChambeau à un ami, selon les rapports.

Ainsi, alors que la majeure partie de la compétition était au repos, DeChambeau s’est lancé dans un voyage aller-retour de 1 800 milles. Il est retourné à l’est par jet privé.

«Nous avons fait beaucoup de bousculades hier soir pour revenir», a déclaré DeChambeau, selon ESPN. «L’un des scénarios était de faire demi-tour, mais l’équipage n’a pas pu le faire. Nous avons donc dû recruter une nouvelle équipe et nous nous sommes dit: «Eh bien, allons-y le matin».

«Je suis donc parti à 14 h 45 [a.m.] sur un vol, et je suis arrivé à 6 h 20 du matin. Je suis allé au terrain de golf pendant 30 minutes, j’ai mis mes vêtements dans le vestiaire et je me suis dirigé vers le green. J’ai cependant fait de l’exercice hier soir.

Bryson DeChambeau.

Peu de sommeil et certes «très fatigué», DeChambeau a converti cinq birdies et a brièvement grimpé dans le top 10 mais a terminé avec un double bogey au 18e trou pour tirer un 68.

«Pour une raison quelconque, je sens que plus les choses étranges m’arrivent, plus ma détermination peut parfois être grande», a déclaré DeChambeau. «Et aujourd’hui, c’était un cas de cela.

L’erreur était «beaucoup trop chère», mais DeChambeau a pensé qu’il pourrait récupérer de l’argent avec un bon salaire au tournoi. Il ne partira pas tant que le mot officiel qu’il est n’aura pas été coupé à l’avenir.

«Le niveau d’énergie est, sur 10, je suis probablement un 1 1/2 en ce moment», dit-il. «Je ne suis pas le plus brillant du monde. J’étais satisfait de mon jeu aujourd’hui. J’ai été vraiment encouragé par ma façon de jouer.

– avec AP