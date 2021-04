Une erreur de l’Atletico stimule Barcelone et fait un autre week-end folle en Liga

La course au titre en Espagne a pris une autre tournure dimanche alors que Barcelone a battu Villarreal pour maintenir sa charge de titre qui a reçu un autre coup de pouce plus tard dans la journée alors que le leader Atletico Madrid glissait à nouveau.

Les Rojiblancos ont fait face à un test délicat à San Mames contre l’Athletic et sont restés derrière après seulement neuf minutes quand Alex Berenguer a ouvert le score.

L’Athletic aurait pu en avoir quelques-uns de plus, mais il a gaspillé devant le but et a ensuite été rattrapé à la 77e minute lorsque Stefan Savic a dirigé l’égalisation.

Les visiteurs ont fait de leur mieux pour attraper un vainqueur, mais ont été défaits avec quatre minutes de temps normal restantes lorsque Inigo Martinez a dirigé les hôtes du vainqueur du coin.

Le résultat signifie que Barcelone ira en tête du classement avec seulement cinq matchs à disputer jeudi s’ils battent Grenade au Camp Nou dans leur match en main.

Ce fut un autre week-end folle en Liga avec le Real Madrid qui a également vu ses espoirs de titre se concrétiser samedi avec un match nul et vierge au Real Betis.

Séville reste dans la chasse à la quatrième place après une victoire 2-1 sur Grenade qui a étrangement vu les joueurs rappelés du vestiaire pour jouer la dernière minute après que l’arbitre ait sifflé trop tôt.

Les Andalous restent des outsiders mais ne sont qu’à trois points du top et ont remporté leurs cinq derniers matchs consécutifs. La prochaine étape est la visite de l’Athletic avant qu’Ivan Rakitic et ses coéquipiers n’affrontent le Real Madrid.

Il ne fait aucun doute que les résultats signifient que ce fut un excellent week-end pour le Barça qui renforce sa candidature au titre. Bien sûr, il reste encore un long chemin à parcourir, mais le Barça s’est mis dans une excellente position. Y aura-t-il encore quelques rebondissements à venir?