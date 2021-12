04/12/21 à 19:53 CET

La bataille pour la pole dans le premier Grand Prix d’Arabie saoudite a été une « crise cardiaque ». Non seulement à cause des enjeux entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, séparés de 8 points en Coupe du monde et avec un « ballon de match » pour le Néerlandais ce dimanche, mais en raison du danger supplémentaire du nouveau circuit de la corniche de Djeddah, qui s’est révélé encore plus rapide que prévu, avec une vitesse moyenne de 250 km/h et les monoplaces à pleine vitesse pendant 80% du tour caressant les parois. Dans ces conditions, Verstappen n’a pas pu boucler ce qui était un tour exceptionnel et a été « accroché » dans le dernier virage, ce qui a permis Hamilton décrocher sa 103e pole et porter un sérieux coup au moral de son rival. Les deux Mercedes s’élanceront en tête de grille ce dimanche, avec le leader Verstappen en troisième position.

La limite

La configuration « redoutable » de la piste était déjà évidente en Q1, qui s’est déroulée à un rythme rapide, avec Alonso impliqué dans un gâchis momentané lors du dernier freinage du dernier secteur très rapide. L’Asturien a sauvé les « meubles » et a pu se qualifier pour le tour suivant en 15e position, alors qu’ils ont été laissés de côté, Latifi, Vettel, Balade et les deux Haas de Schumacher et Mazepin. Dans le duel des « écuyers » de Red Bull et Mercedes, Sergio Perez a brillé avec le meilleur temps, suivi par BottasBien que le Finlandais ait signalé des problèmes à la fin de la séance avec le nouveau moteur qui avait été installé juste avant de prendre la piste, il a néanmoins pu continuer.

Au T2, Verstappen le premier réveil a été pris sur une sortie de voie sans conséquence, alors que Carlos Sainz a échappé à quelques millimètres au crash sa Ferrari contre les protections, comme cela est arrivé hier à son partenaire Charles Leclerc. Le Madrilène a pu revenir à l’action pour tenter de se qualifier, mais il n’a pas réussi, ainsi que Fernando Alonso. Avec les deux Espagnols, ils ont été éliminés Russell, Raikkonen et Ricciardo.Q3 a été contesté à la limite Et cela a été aussi excitant qu’inattendu. Verstappen Il avait clairement indiqué qu’il était le plus rapide en piste aujourd’hui, mais il a fini par céder à la pression. Lors de sa dernière tentative, Hamilton a placé la barre très haut avec le meilleur temps du week-end : 1.27.511. Max est sorti ‘on’, prêt à livrer un coup d’autorité. Mais quand il a semblé qu’il avait déjà un bâton dans sa poche, il a verrouillé la roue arrière, heurtant les ailes et ruinant ses attentes. Une cruche d’eau froide pour Red Bull et son leader, qui partiront troisièmes ce dimanche, précédés des deux Mercedes d’Hamilton et Bottas.

« Cette finale est terrible, même si dans l’ensemble cela a été une bonne qualification. Partir troisième est décevant mais la voiture est rapide et nous verrons ce que nous pouvons faire ici demain », a-t-il analysé. Verstappen, coulé après des qualifications intenses.

Aucune sanction

Dans le même temps le désordre continue dans les bureaux de la FIA et ce samedi, après les troisièmes essais libres du GP d’Arabie saoudite, Lewis Hamilton a été appelé à témoigner devant les commissaires sportifs pour n’avoir prétendument pas respecté un double drapeau jaune et aussi pour son incident avec Mazepin, qui a dû esquiver pour éviter un accident. Quelques minutes avant le début des qualifications, il a été officiellement confirmé qu’il n’y aurait pas de pénalité pour le pilote britannique.

Les commissaires sportifs du GP d’Arabie saoudite ont motivé leur décision en faisant valoir que « le directeur de course a déclaré que le double avertissement du drapeau jaune avait été accidentellement activé sur le panneau numéro six, pendant moins d’une seconde. La vidéo embarquée de la voiture 44 montre clairement qu’aucun drapeau jaune a été montré au pilote et que l’avertissement jaune n’était pas non plus visible sur le volant du pilote. »

pic.twitter.com/AixOu4C6BN – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 4 décembre 2021

Souviens-toi que Verstappen s’est vu infliger une pénalité de 5 points sur la grille du Qatar pour avoir omis de lâcher un double drapeau en qualifications, donc Red Bull sera probablement considéré comme lésé par la décision de Hamilton. Et tout cela lorsque les deux pilotes se battent « au couteau » sur la piste pour le titre mondial.

Grand Prix d’Arabie Saoudite

Sortie de la grille :

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1’27 » 511

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1’27″622

3. Max Verstappen (Red Bull) 1’26″653

4. Charles Leclerc (Ferrari) 1’28″054

5. Sergio Pérez (Red Bull) 1’28″123

6. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 1’28 » 125

7. Lando Norris (McLaren) 1’28″180

8. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 1’28″442

9. Esteban Ocon (Alpin) 1’28 » 647

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) 1’28″754

11. Daniel Ricciardo (McLaren) 1’28 » 668

12. Kimi Räikkönen (Alfa Roméo) 1’28″885

13. Fernando Alonso (Alpin) 1’28 « 920

14. George Russell (Williams) 1’29 « 054

15. Carlos Sainz (Ferrari) 1’53 « 652

16. Nicholas Latifi (Williams) 1’29 » 177

17. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1’29 » 198

18. Lance Stroll (Aston Martin) 1’29 » 368

19. Mick Schumacher (Haas) 1’29″464

20. Nikita Mazepin (Haas) 1’30 » 473