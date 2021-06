Une erreur « flagrante » de l’arbitre a presque tout changé à Roland-Garros .

PARIS – Le ballon atterrissant aux pieds de Barbora Krejcikova sur la balle de match a semblé tomber derrière la ligne de fond.

Le juge de ligne l’a pensé et a appelé le coup long. Une rediffusion télévisée l’a confirmé, et Krejcikova, non classée, était si sûre qu’elle a levé les bras en triomphe pour célébrer une place dans sa première finale du Grand Chelem à Roland-Garros.

L’arbitre de chaise Pierre Bacchi n’est pas d’accord. Il a inversé l’appel, déclenchant un nouveau débat sur la rediffusion vidéo et retardant brièvement la victoire de Krejcikova.

Le tennis a été épargné par un résultat injuste cinq points plus tard, lorsqu’elle a frappé un vainqueur du revers pour conclure la plus grande victoire de sa carrière. La Tchèque a sauvé une balle de match à mi-chemin du dernier set et a survécu à la Grecque Maria Sakkari, 17e tête de série, 7-5, 4-6, 9-7.

“J’ai toujours voulu jouer des matches comme celui-ci”, a déclaré Krejcikova.

Elle doit aussi aimer les montagnes russes. Son adversaire samedi sera la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 29 ans, qui s’est également qualifiée pour sa première finale majeure en battant Tamara Zidansek, non tête de série, 7-5, 6-3.

Barbora Krejcikova discute d’un appel téléphonique qui lui a presque coûté une place en finale de Roland-Garros..

Ce n’était que la deuxième fois dans l’ère professionnelle qu’il y avait quatre demi-finalistes féminines du Grand Chelem pour la première fois dans un tournoi majeur, et la première fois depuis l’Open d’Australie de 1978.

Krejcikova, double champion de double majeur classé 33e, joue pour la cinquième fois en simple dans le tableau principal d’un tournoi majeur. La tête de série no 31 Pavlyuchenkova, en revanche, a joué dans plus de tournois majeurs avant d’atteindre une finale — 52 — que toute autre femme.

Un joueur du top 20 à l’adolescence, Pavlyuchenkova avait une fiche de 0-6 en quarts de finale majeurs avant de finalement surmonter cet obstacle mardi, et était plus stable que le grand Zidansek en demi-finale.

“Je le voulais tellement qu’en ce moment je ne ressens rien”, a déclaré Pavlyuchenkova à la foule en français.

Le parcours de Krejcikova jusqu’en finale est tout aussi improbable.

“Cela semble incroyable”, a-t-elle déclaré. “Je ne peux pas le croire. C’est en train de se produire.

Cela semblait particulièrement improbable à neuf matchs du troisième set, lorsque Sakkari détenait une balle de match. Elle a avoué qu’elle est alors devenue moins agressive.

« J’étais stressée, commençant à penser que je suis à un point d’être en finale », a-t-elle déclaré. “Je suppose que c’est une erreur de débutant.”

Krejcikova a effacé la balle de match d’une volée pour un vainqueur nerveux, et 40 minutes plus tard, ils jouaient toujours.

Puis vint le vrai drame. Avec Krejcikova tenant une balle de match dans le dernier match, Sakkari a frappé un coup droit près de la ligne de base. Bacchi est descendu de sa chaise, a jeté un coup d’œil, a qualifié le tir et a ordonné que le point soit rejoué.

« Il est venu et il m’a dit ‘C’est parti’ et je me suis dit ‘Non, non, non, non, non, non. Pourquoi ?’ », a-t-elle dit avec un petit rire. “Mais qu’est-ce que je peux faire? Je ne peux pas changer sa décision. C’est bon; allons-y. Essayons de gagner le suivant.

Espérons qu’une erreur flagrante de l’arbitre aujourd’hui peut conduire à ce que hawkeye soit présent à tous les grands événements sur terre battue en 2022 @andy_murray il est temps d’arrêter d’être têtu dans les tournois l’arbitre a presque coûté à Krejcikova un voyage en finale @rolandgarros – Brad Gilbert (@bgtennisnation) 10 juin 2021

Une rediffusion télévisée a indiqué que le ballon était clairement long, mais la revue vidéo n’est pas utilisée à Roland Garros, où les ballons laissent généralement des marques claires dans la terre battue.

Krejcikova a gardé son sang-froid et a célébré de bons moments plus tard après avoir converti sa cinquième balle de match.

Il n’y avait pas autant de drame lors du premier match de la journée, mais la qualité du jeu était aussi agréable que le temps chaud et sans nuages. La 85e Zidansek, qui est devenue cette semaine la première femme slovène à atteindre un quart de finale du Grand Chelem, a été la meilleure joueuse pendant une grande partie du premier set, se déplaçant bien et frappant les coups de fond les plus agressifs.

Mais Pavlyuchenkova a remporté les points les plus importants et Zidansek a jeté des services tremblants consécutifs dans le filet pour perdre le set.

Les coups de fond de Pavlyuchenkova ont porté plus de piquant dans le deuxième set alors qu’elle prenait une avance de 4-1. Son premier signe de nervosité est survenu lorsqu’elle a commis deux doubles fautes, y compris sur un point de rupture, pour porter le score à 4-3, mais elle a cédé et a facilement servi la victoire.

“Le tennis est un sport tellement mental”, a-t-elle déclaré. “C’est ce qui est vraiment difficile avec le tennis.”

Zidansek ne pouvait qu’être d’accord.

“Une nouvelle situation pour moi, les demi-finales d’un Grand Chelem”, a-t-elle déclaré. “Alors, oui, j’étais nerveux. Mais qui n’est pas à ce stade ? J’essayais juste de calmer mes nerfs du mieux que je pouvais.

Pavlyuchenkova, qui a remporté 12 titres de tournée, remontera dans le Top 20 la semaine prochaine pour la première fois depuis janvier 2018.

« Elle est en finale, a dit Krejcikova. “Elle doit bien jouer.”

Il en va de même pour Krejcikova, qui a remporté 11 matchs consécutifs, dont son premier titre en simple WTA le mois dernier à Strasbourg. Elle est la huitième finaliste féminine non classée à Roland-Garros à l’ère professionnelle, et la quatrième au cours des cinq dernières années.

Protégée de la regrettée championne du Grand Chelem Jana Novotna, Krejcikova cherche à devenir la première femme tchèque à remporter Roland-Garros depuis Hana Mandlikova en 1981.

Elle vise également à devenir la première femme à gagner à la fois en double et en simple à Roland-Garros depuis Mary Pierce en 2000. Elle et Katerina Siniakova se sont qualifiées pour les demi-finales vendredi.