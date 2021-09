Une erreur présente dans OpenSea a entraîné la destruction de 42 NFT pour une valeur globale de 100 000 USD

in

Bien que, selon OpenSea, le problème soit déjà résolu, on ne sait pas si davantage de personnes ont été affectées par cette erreur qui a conduit à la destruction d’autres NFT compromis.

La plate-forme réputée pour le commerce d’objets de collection numériques, OpenSea, a enregistré un bogue dans ses systèmes qui a entraîné la destruction d’au moins 42 NFT, évalués collectivement à environ 100 000 $.

Cela a été rapporté par le développeur principal d’Ethereum Name Service (ENS), Nick Johnson, qui a été personnellement affecté lorsqu’il a transféré un NFT au nom de l’entité susmentionnée sur la plate-forme. En décrivant le problème, il a indiqué que l’objet de collection s’est retrouvé dans une adresse d’enregistrement, les deux n’étant pas sous le contrôle d’OpenSea, ce qui rend pratiquement impossible la récupération de l’actif respectif.

La raison de l’erreur

Selon le cas, l’erreur semble provenir de l’utilisation d’une adresse Ethereum Name Service pour laquelle OpenSea ne disposait pas d’un support adéquat. Gardez à l’esprit que ce service permet d’associer des adresses Blockchain à des noms de domaine, ce qui facilite l’envoi des transactions puisqu’il n’implique pas l’utilisation de hachages ou de codes compliqués à retenir.

Le nom du premier fichier envoyé par Johnson était rilxxlir.eth, qui se trouvait sur un compte ENS et était envoyé à une adresse d’enregistrement lorsqu’il tentait de l’envoyer sur son compte OpenSea. À ce sujet, les personnes concernées ont commenté :

“Après un appel houleux avec OpenSea, il s’avère que j’ai été la première et apparemment la seule victime d’une erreur saisie sur leur page de transfert au cours des dernières 24 heures, qui a affecté tous les transferts de jetons ERC-721 au nom de l’ENS. La propriété rilxxlir.eth sera désormais définitivement brûlée. »

Un appel frénétique à @OpenSea plus tard, il s’avère que j’étais la première et apparemment la seule victime d’un bogue introduit sur leur page de transfert au cours des dernières 24 heures, qui a affecté tous les transferts ERC721 vers les noms ENS. La propriété de rilxxlir.eth est désormais définitivement brûlée. – nick.eth (@nicksdjohnson) 7 septembre 2021

Il n’était pas la seule victime

Bien que Johnson ait déclaré avoir été victime de cette erreur, il a par la suite noté qu’il avait reçu des rapports d’autres personnes également affectées par le même problème.

Après avoir examiné chacun des cas, Johnson a dressé une liste de 32 opérations affectées dans lesquelles un total de 42 NFT dirigés vers OpenSea ont été perdus. Selon le rapport, la plupart des objets de collection étaient conformes à la norme ERC-721 et d’autres étaient des jetons ERC-1155. En additionnant les prix minimaux associés à chaque article, le calcul a entraîné une perte forfaitaire de près de 100 000 $.

Tenez compte du fait qu’OpenSea apparaît comme l’une des plateformes commerciales les plus réputées du secteur NFT, qui a atteint une capitalisation de volumes maximaux supérieurs à 1 milliard de dollars US au cours de la première moitié d’août dernier. Grâce à ce service, des œuvres numériques ont été vendues pour des valeurs assez élevées, en particulier des collections telles que CryptoPunks et Bored Apes.

Après les événements qui se sont produits, Johnson a affirmé qu’OpenSea avait déjà résolu l’erreur, bien qu’on ne sache pas si ce problème a affecté un plus grand nombre d’utilisateurs de la plate-forme.

